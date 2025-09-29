ETV Bharat / state

पत्नी और 6 साल के साले की हत्या कर पति ने दी जान, ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित रोजा जलालपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मासूम सहित तीन लोगों की मौत की खबर आई, घटना के संबंध में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. जिस पर उच्च अधिकारियों सहित संबंधित पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो एक 6 साल के मासूम, एक महिला और एक युवक की मौत हुई है.

शुरूआती जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के साथ ही अपने 6 साल के साले की भी हत्या की गई है. इसके बाद उसने खुद को भी फांसी लगाकर जान दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पत्नी और साले की हत्या कर खुद को लगाई फांसी

सेंट्रल जोन के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया आज सोमवार को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत रोजा जलालपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी व साले को घायल कर आत्महत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई.

प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई, तो ज्ञात हुआ कि नारायण लाल पुत्र हेमराज निवासी गजरौला, पीलीभीत अपने परिवार के साथ रोजा जलालपुर में रहते थे और मजदूरी करते थे. नारायण लाल का दामाद पप्पू लाल निवासी गजरौला, पीलीभीत 10 दिन पहले यहां आया था और इनके साथ ही रह रहा था. आज जब नारायण लाल और उनकी पत्नी काम पर गए थे, तो समय करीब 4:30 बजे शाम को दामाद पप्पू लाल ने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 21 वर्ष व साले उम्र 6 वर्ष को चोट पहुंचाकर घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद दामाद पप्पू लाल उम्र 22 वर्ष ने खुद फांसी लगा ली. परिजनों के अनुसार दामाद की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है.