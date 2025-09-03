ETV Bharat / state

गोरखपुर में पत्नी को बीच बाजार मारी गोली, स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी, कहासुनी के बाद सीने पर किया फायर - GORAKHPUR NEWS

पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. दोनों काफी दिनों से अलग-अलग रह रहे थे.

मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस.
मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस.
गोरखपुर : शाहपुर थानाक्षेत्र के जेल रोड पर पति ने बीच बाजार पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आसपास के लोगों ने खून से लथपथ महिला को विनायक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पति गुलहरिया थानाक्षेत्र के चौहान टोला का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, जेल रोड पर रहने वाले विश्वकर्मा चौहान की लगभग 10 साल पहले ममता चौहान (30) से शादी हुई थी. बीते कुछ साल से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और दोनों अलग-अलग रह रहे थे. पत्नी अपने 10 साल की बेटी मुक्ति के साथ रहती थी और प्राइवेट जॉब करती थी.

ममता बुधवार को जेल रोड के पास ही एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी. उसी समय विश्वकर्मा चौहान वहां पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई. इसके बाद विश्वकर्मा ने ममता को दो गोली मार दी. गोली ममता के सीने में लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी.

मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने ममता का बैग चेक किया और घटनास्थल की बारीकी से जांच की. सीओ रवि प्रकाश सिंह ने बताया, पति-पत्नी के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा है. दोनों अलग-अलग रहते हैं. आज आरोपी ममता को मारने की नीयत से तमंचा साथ लेकर आया था. दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद आरोपी ने पत्नी के सीने में गोली मार दी. आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.

