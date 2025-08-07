गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र में 8वीं के छात्र को उसके ही साथ पढ़ने वाले छात्र ने बंधक बनाकर पीटा. उससे जबरन थूक चटवाया. पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. स्कूल में दोनों छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था. छुट्‌टी के बाद घर लौटते समय आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ मिलकर मारपीट की. घटना चिलुआताल थाने के मजनू चौकी क्षेत्र के खुटवा में 26 जुलाई की है.

पिटाई से डरे-सहमे छात्र ने खुद को घर में कैद कर लिया था. वीडियो सामने आने पर परिजनों को घटना का जानकारी हुई. 6 अगस्त को परिजन किसी तरह छात्र को लेकर चिलुआताल थाने पहुंचे और दोनों आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया. थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों आरोपी और पीड़ित नाबालिग हैं. सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़ित छात्रा की उम्र 14 साल आरोपियों की उम्र भी 14 साल के करीब ही है.

जबरन हार्डवेयर की दुकान में ले गए : पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनका 14 साल का बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है. 26 जुलाई को छुट्टी के बाद दोपहर को वह स्कूल से घर आ रहा था, तभी सुनसान जगह पर कुसहरा गांव के रहने वाले दो नाबालिग लड़कों ने उसे रोक लिया. इसके बाद यह लोग बेटे को कुसहरा के ही एक परिचित की मजनू चौकी के पास स्थित हार्डवेयर की दुकान में ले गए और वहां बंधक बना लिया. इसके बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीटा, इसके बाद थूक चटवाया.

पिटाई से छात्र दहशत में : मारपीट के बाद आरोपी छात्रों ने पीड़ित छात्रों को धमकी दिया कि अगर किसी से शिकायत करोगे तो चौराहे पर दौड़कर गोली मार दूंगा. तुम्हारे घर वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे. पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि पिटाई से बेटे को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद उनका बेटा दहशत में है और वह घर से बाहर नहीं निकल रहा.

स्कूल ड्रेस में है पीड़ित छात्र : तहरीर में आरोप है कि उनके बेटे के साथ मारपीट करने का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का, स्कूल ड्रेस पहने हुए मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीट रहा है. वीडियो में एक जगह पीड़ित छात्र से जबरन जमीन पर थूक चटवाया जा रहा है.

पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को चिढ़ाता था : चिलुआताल थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को कुछ नाम लेकर चिढ़ाया था, जो आरोपी छात्रों को पसंद नहीं था. इसका बदला लेने के लिए ही आरोपी छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया. जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

