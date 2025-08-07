Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गोरखपुर में 8वीं के छात्र को क्लासमेट ने बंधक बनाकर पीटा, थूक चटवाया, धमकी दी- दौड़ाकर चौराहे पर गोली मारूंगा - GORAKHPUR NEWS

पीड़ित और आरोपी छात्र नाबालिग हैं. पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.

साथ पढ़ने वाले छात्र ने पहले लोहे के पाइप से पीटा फिर थूक कर चटवाया.
साथ पढ़ने वाले छात्र ने पहले लोहे के पाइप से पीटा फिर थूक कर चटवाया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 3:44 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read

गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र में 8वीं के छात्र को उसके ही साथ पढ़ने वाले छात्र ने बंधक बनाकर पीटा. उससे जबरन थूक चटवाया. पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. स्कूल में दोनों छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था. छुट्‌टी के बाद घर लौटते समय आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ मिलकर मारपीट की. घटना चिलुआताल थाने के मजनू चौकी क्षेत्र के खुटवा में 26 जुलाई की है.

पिटाई से डरे-सहमे छात्र ने खुद को घर में कैद कर लिया था. वीडियो सामने आने पर परिजनों को घटना का जानकारी हुई. 6 अगस्त को परिजन किसी तरह छात्र को लेकर चिलुआताल थाने पहुंचे और दोनों आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया. थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों आरोपी और पीड़ित नाबालिग हैं. सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़ित छात्रा की उम्र 14 साल आरोपियों की उम्र भी 14 साल के करीब ही है.

जबरन हार्डवेयर की दुकान में ले गए : पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनका 14 साल का बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है. 26 जुलाई को छुट्टी के बाद दोपहर को वह स्कूल से घर आ रहा था, तभी सुनसान जगह पर कुसहरा गांव के रहने वाले दो नाबालिग लड़कों ने उसे रोक लिया. इसके बाद यह लोग बेटे को कुसहरा के ही एक परिचित की मजनू चौकी के पास स्थित हार्डवेयर की दुकान में ले गए और वहां बंधक बना लिया. इसके बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीटा, इसके बाद थूक चटवाया.

पिटाई से छात्र दहशत में : मारपीट के बाद आरोपी छात्रों ने पीड़ित छात्रों को धमकी दिया कि अगर किसी से शिकायत करोगे तो चौराहे पर दौड़कर गोली मार दूंगा. तुम्हारे घर वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे. पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि पिटाई से बेटे को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद उनका बेटा दहशत में है और वह घर से बाहर नहीं निकल रहा.

स्कूल ड्रेस में है पीड़ित छात्र : तहरीर में आरोप है कि उनके बेटे के साथ मारपीट करने का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का, स्कूल ड्रेस पहने हुए मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीट रहा है. वीडियो में एक जगह पीड़ित छात्र से जबरन जमीन पर थूक चटवाया जा रहा है.

पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को चिढ़ाता था : चिलुआताल थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को कुछ नाम लेकर चिढ़ाया था, जो आरोपी छात्रों को पसंद नहीं था. इसका बदला लेने के लिए ही आरोपी छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया. जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर एयरपोर्ट पर DSC के जवान ने की आत्महत्या, सेना से रिटायर होने के बाद कर रहे थे ड्यूटी

गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र में 8वीं के छात्र को उसके ही साथ पढ़ने वाले छात्र ने बंधक बनाकर पीटा. उससे जबरन थूक चटवाया. पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. स्कूल में दोनों छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था. छुट्‌टी के बाद घर लौटते समय आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ मिलकर मारपीट की. घटना चिलुआताल थाने के मजनू चौकी क्षेत्र के खुटवा में 26 जुलाई की है.

पिटाई से डरे-सहमे छात्र ने खुद को घर में कैद कर लिया था. वीडियो सामने आने पर परिजनों को घटना का जानकारी हुई. 6 अगस्त को परिजन किसी तरह छात्र को लेकर चिलुआताल थाने पहुंचे और दोनों आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया. थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों आरोपी और पीड़ित नाबालिग हैं. सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़ित छात्रा की उम्र 14 साल आरोपियों की उम्र भी 14 साल के करीब ही है.

जबरन हार्डवेयर की दुकान में ले गए : पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनका 14 साल का बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है. 26 जुलाई को छुट्टी के बाद दोपहर को वह स्कूल से घर आ रहा था, तभी सुनसान जगह पर कुसहरा गांव के रहने वाले दो नाबालिग लड़कों ने उसे रोक लिया. इसके बाद यह लोग बेटे को कुसहरा के ही एक परिचित की मजनू चौकी के पास स्थित हार्डवेयर की दुकान में ले गए और वहां बंधक बना लिया. इसके बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीटा, इसके बाद थूक चटवाया.

पिटाई से छात्र दहशत में : मारपीट के बाद आरोपी छात्रों ने पीड़ित छात्रों को धमकी दिया कि अगर किसी से शिकायत करोगे तो चौराहे पर दौड़कर गोली मार दूंगा. तुम्हारे घर वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे. पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि पिटाई से बेटे को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद उनका बेटा दहशत में है और वह घर से बाहर नहीं निकल रहा.

स्कूल ड्रेस में है पीड़ित छात्र : तहरीर में आरोप है कि उनके बेटे के साथ मारपीट करने का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का, स्कूल ड्रेस पहने हुए मेरे बेटे को लोहे के पाइप से पीट रहा है. वीडियो में एक जगह पीड़ित छात्र से जबरन जमीन पर थूक चटवाया जा रहा है.

पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को चिढ़ाता था : चिलुआताल थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित छात्र आरोपी छात्रों को कुछ नाम लेकर चिढ़ाया था, जो आरोपी छात्रों को पसंद नहीं था. इसका बदला लेने के लिए ही आरोपी छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया. जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर एयरपोर्ट पर DSC के जवान ने की आत्महत्या, सेना से रिटायर होने के बाद कर रहे थे ड्यूटी

Last Updated : August 7, 2025 at 6:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR NEWSSTUDENT WAS MADE TO LICK SPITSTUDENT BEATEN UP IN GORAKHPURगोरखपुर में छात्र से थूक चटवायाGORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.