नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने कोटेदार के यहां से राशन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगले महीने से कई लाख राशन कार्ड लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो जाएगा. राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कई महीने से लाभार्थियों की ई केवाईसी करवाई जा रही है. विभाग द्वारा लाभार्थियों से ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहा जाता रहा है लेकिन अभी भी कई लाख लाभार्थियों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है. ऐसे में जिन राशन कार्ड लाभार्थियों की ई केवाईसी पूर्ण नहीं होगी उनको अब राशन नहीं मिल सकेगा.

केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग कई दिनों से कर रहा अपील : गाजियाबाद में कुल 4.48 लाख राशन कार्ड धारक है. जबकि लाभार्थियों की संख्या 19 लाख 64 हजार 904 है. जिला पूर्ति विभाग द्वारा कई महीनो से कोटेदारों के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों से अपील की जा रही है कि अपनी केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करा लें. लेकिन इसके बावजूद भी गाजियाबाद में 2 लाख 71 हजार 292 लाभार्थियों ने अभी भी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है. 31 अगस्त 2025 केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है. यदि अंतिम तिथि तक केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया तो कोटेदार के यहां से राशन नहीं मिलेगा.

केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभाग कई दिनों से कर रहा अपील

केवाईसी ना होने की स्थिति में लाभार्थियों का नहीं दिखेगा नाम : पहले केवाईसी ना होने की स्थिति में भी राशन मिल जाता था लेकिन अब केवाईसी ना होने की स्थिति में राशन नहीं मिल सकेगा. केवाईसी ना होने की स्थिति में कोटेदार के यहां राशन कार्ड धारक और लाभार्थियों का नाम सिस्टम पर नहीं दिखाई देगा. यदि 31 अगस्त 2025 से पहले ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है तो राशन मिलने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी. विभाग द्वारा लगातार कोटेदारों के माध्यम से लाभार्थियों को समय से ई केवाईसी करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है.

केवाईसी ना होने की स्थिति में लाभार्थियों का नहीं दिखेगा नाम

"विभाग द्वारा कोटेदारों के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि 31 अगस्त तक केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें अन्यथा राशन नहीं मिलेगा. गाजियाबाद में कुल 2.91 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों की ईकेवाईसी पूर्ण होनी बाकी है. ई केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना बेहद आसान है. नजदीकी कोटेदार के यहां से ई केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है.

ई केवाईसी के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक

ई केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लाभार्थी का राशन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है. कोटेदार के यहां पोस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराकर ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है. राशन कार्ड में अंकित सभी लाभार्थियों को ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है.

