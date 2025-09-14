DUSU 2025 चुनाव: ABVP और NSUI के बीच प्रचार विवाद तूल पर, नियम उल्लंघन के आरोप-प्रत्यारोप
DUSU चुनाव में ABVP और NSUI ने एक-दूसरे पर लगाया लिंगदोह समिति की आचार संहिता का उल्लंघन करने और अनुचित तरीके से प्रचार का आरोप
Published : September 14, 2025 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच विवाद छिड़ गया है. दोनों छात्र संगठनों ने एक-दूसरे पर लिंगदोह समिति की आचार संहिता का उल्लंघन करने और अनुचित तरीके से प्रचार करने का आरोप लगाया है. यह विवाद तब और गहरा गया जब NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विश्वविद्यालय प्रशासन पर NSUI उम्मीदवारों को परेशान करने का आरोप लगाया. वहीं, दूसरी ओर ABVP के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोविंद तंवर ने NSUI पर प्रतिबंधित प्रिंटेड सामग्री का उपयोग कर चुनावी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
NSUI लिंगदोह समिति के नियमों का कर रहे उल्लंघन: गोविंद तंवर ने कहा NSUI के उपाध्यक्ष उम्मीदवार ने DUSU चुनाव में प्रिंटेड पर्चे बांटे, जो लिंगदोह समिति के नियमों का उल्लंघन है. जब प्रशासन ने इस पर जवाब मांगा तो वे बौखलाकर झूठे आरोप लगा रहे हैं. तंवर ने दावा किया कि ABVP की इकाइयां दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में विकेंद्रित और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं, जबकि NSUI राहुल गांधी के नकली टेम्पलेट मॉडल को अपनाकर छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा NSUI की यह रणनीति उतनी ही असफल होगी, जितनी कांग्रेस मुख्यधारा की राजनीति में रही है. तंवर ने कहा कि वे NSUI के इस नियमविरुद्ध कार्य का विरोध छात्रों के बीच करेंगे और प्रशासन के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे.
दिल्ली की मुख्यमंत्री @gupta_rekha के इशारे पर DU प्रशासन NSUI के DUSU कैंडिडेट्स को लगातार परेशान कर रहा है और उनके कैंडिडेचर को रद्द करने की धमकी दे रहा है।— Varun Choudhary (@varunchoudhary2) September 13, 2025
वाइस प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट राहुल झांसला को पिछले 3 घंटे से पूछताछ के नाम पर बैठा कर रखा गया है। जबकि DU चुनाव में…
प्रशासन पर खुलेआम ABVP को फायदा पहुंचाने का आरोप: नामांकन के बाद प्रचार के लिए केवल चार दिन मिलते हैं फिर भी प्रशासन NSUI उम्मीदवारों को छात्रों तक पहुंचने से रोक रहा है. वरुण चौधरी ने ABVP पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम प्रिंटेड सामग्री बांटने का आरोप लगाया, जबकि NSUI उम्मीदवारों को नोटिस और धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की साजिश करार देते हुए कहा कि प्रशासन खुलेआम ABVP को फायदा पहुंचा रहा है.