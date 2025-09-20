ETV Bharat / state

डूंगरपुर में स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार, बच्चों से लगवाता था देशद्रोही नारे

डूंगरपुर के चितरी थाना क्षेत्र में स्कूल बस ड्राइवर को बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया.

बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया
बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल बस चालक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आरोप है कि वह बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता था और ऐसा कई बार हुआ. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बच्चों के सामने देशद्रोही नारे: एसपी मनीष कुमार ने बताया कि चितरी थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव में संचालित एक निजी स्कूल की बस का चालक शाहरुख बच्चों को रोजाना घरों से स्कूल लेकर जाता था. इस दौरान वह बस में बैठने वाले बच्चों से देशद्रोही नारे लगवाता था. यही नहीं, जब अभिभावक अपने बच्चों को बस तक छोड़ने पहुंचे तो उनके सामने भी आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए.

एसपी मनीष कुमार (ETV Bharat Dungarpur)

इसे भीप पढ़ें- निजी स्कूल बस ड्राइवर बच्चों से लगवाता 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, अभिभावकों ने किया विरोध, चालक डिटेन

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी शाहरुख द्वारा देशद्रोही नारे लगाए जाने की शिकायत पर स्कूल प्रिंसिपल दीपक कुमार पंड्या ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में शाहरुख ने नारे लगाने के पीछे कोई कारण नहीं बताया और उसके विदेशी लिंक भी अब तक सामने नहीं आए हैं.

अभिभावकों का आक्रोश और प्रदर्शन: गड़ाजसराजपुर निवासी अभिभावक चिंतन पाटीदार और अन्य लोगों ने बताया कि यह घटना लगातार दो दिनों से हो रही थी. पहले दिन भी शाहरुख ने बस में बैठे बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे. अगले दिन जब अभिभावक बच्चों को बस तक छोड़ने आए तो उनके सामने भी ऐसा ही किया गया. इस पर गुस्साए अभिभावक बस को स्कूल लेकर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई. उन्होंने स्कूल परिसर में प्रदर्शन भी किया.

पुलिस जांच जारी: मामले की जानकारी मिलते ही चितरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इधर अभिभावकों ने गलियाकोट एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर देशद्रोह की धाराओं में कठोर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.

इसे भीप पढ़ें- पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के लिए बेंगलुरु के तीन इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया गया

For All Latest Updates

TAGGED:

पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएSCHOOL BUS DRIVER ARRESTEDANTI NATIONAL SLOGANEERINGBUS DRIVER ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.