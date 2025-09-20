ETV Bharat / state

डूंगरपुर में स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार, बच्चों से लगवाता था देशद्रोही नारे

बच्चों के सामने देशद्रोही नारे: एसपी मनीष कुमार ने बताया कि चितरी थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव में संचालित एक निजी स्कूल की बस का चालक शाहरुख बच्चों को रोजाना घरों से स्कूल लेकर जाता था. इस दौरान वह बस में बैठने वाले बच्चों से देशद्रोही नारे लगवाता था. यही नहीं, जब अभिभावक अपने बच्चों को बस तक छोड़ने पहुंचे तो उनके सामने भी आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए.

डूंगरपुर: जिले के चितरी थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल बस चालक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आरोप है कि वह बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता था और ऐसा कई बार हुआ. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी शाहरुख द्वारा देशद्रोही नारे लगाए जाने की शिकायत पर स्कूल प्रिंसिपल दीपक कुमार पंड्या ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में शाहरुख ने नारे लगाने के पीछे कोई कारण नहीं बताया और उसके विदेशी लिंक भी अब तक सामने नहीं आए हैं.

अभिभावकों का आक्रोश और प्रदर्शन: गड़ाजसराजपुर निवासी अभिभावक चिंतन पाटीदार और अन्य लोगों ने बताया कि यह घटना लगातार दो दिनों से हो रही थी. पहले दिन भी शाहरुख ने बस में बैठे बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे. अगले दिन जब अभिभावक बच्चों को बस तक छोड़ने आए तो उनके सामने भी ऐसा ही किया गया. इस पर गुस्साए अभिभावक बस को स्कूल लेकर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई. उन्होंने स्कूल परिसर में प्रदर्शन भी किया.

पुलिस जांच जारी: मामले की जानकारी मिलते ही चितरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इधर अभिभावकों ने गलियाकोट एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर देशद्रोह की धाराओं में कठोर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.

