डूंगरपुर में जीजा-साले के बीच विवाद, साले और उसके मित्र पर कैंची व चाकू से किया हमला - Attack On Youth and His Friend

डूंगरपुर में जीजा-साले के बीच विवाद ( Photo ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुरा मोहल्ले में मंगलवार को जीजा और साले में विवाद हो गया. इसके चलते जीजा ने पहले साले की गर्दन पर कैंची से वार किया. बाद में बातचीत के लिए घर पहुंचे साले के दोस्त पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. उसके पेट व पीठ पर चाकू से वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज के बाद रैफर किया गया है. घटना के बाद आरोपी जीजा फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. कोतवाली थाना एएसआई विपिन जोशी ने बताया कि चांदपोल निवासी फहीम अहमद मोबाइल पर बात करते हुए घर के बाहर आया था. इस दौरान जामा मस्जिद के पास फहीम को उसका जीजा असलम मिला. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद में जीजा असलम ने अपने साले फहीम की गर्दन पर कैंची से वार कर दिया.