नई दिल्ली: साऊथ दिल्ली के महरौली थाना इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. पत्नी की बेवफाई के शक में एक शख्स ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और साथियों की मदद से शव को कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने इस सनसनीखेज केस का खुलासा कर पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी अंकित चौहान के मुताबिक, मृतका की एक महिला दोस्त ने 10 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पता चला कि 31 जुलाई को महिला को उसका पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ कार में ले जाते हुआ दिखाई दिया.

पूछताछ में शबाब अली ने कबूल किया कि उसने 2 अगस्त को पत्नी को नींद की गोलियां और जहरीला कीटनाशक देने के बाद गला घोटकर मार डाला. इसके बाद दोस्त शाहरुख और तनवीर की मदद से रातों-रात शव को चंदनहौला कब्रिस्तान में दफना दिया. पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में 15 अगस्त को शव को कब्र से निकलवाया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शबाब अली (47 वर्ष, पेशे से पेंटर), शाहरुख खान (28 वर्ष, इलेक्ट्रिशियन) और तनवीर (25 वर्ष, पेंटर) के रूप में हुई है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है. एक और आरोपी की तलाश जारी है.

वहीं, गाजियाबाद की मोदीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदना गांव में भी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 26 वर्षीय पत्नी को उसके पति ने गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद से ही आरोपी पति परिवार सहित घर से फरार है. मृतिका की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी. परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले लगातार दहेज को लेकर मृतका पर दबाव बना रहे थे. दहेज को लेकर कई बार पति-पत्नी में विवाद भी हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

