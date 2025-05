ETV Bharat / state

बिहार के युवक की दिल्ली में हत्या, जिस शादीशुदा महिला से मिलने आया था उसने पति संग मिलकर मार डाला - DELHI POLICE SOLVE MURDER MYSTERY

पत्नी के आशिक को पति-पत्नी ने मिलकर उतारा मौत के घाट ( ETV BHARAT )

Published : May 23, 2025 at 6:58 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:03 PM IST

नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के मैदान गढ़ी थाने ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया है, जिसकी हकीकत सामने आई तो पता लगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण अरुण महतो नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है. इस हत्या का कारण है कि अरुण जिस शादीशुदा औरत के प्यार में दिल्ली आया था उसी औरत ने अपने पति के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया. दिल्ली पुलिस ने सॉल्व किया ब्लाइंड मर्डर केस : 22 मई को सुबह 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मैदान गढ़ी के जंगलों में एक 32 साल के पुरुष की लाश पड़ी हुई है जो सड़ चुकी थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव को देखकर अंदाजा लग गया कि यह हत्या का मामला है लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर था. दिल्ली पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पता लगा मृतक का मोबाइल फोन मिसिंग है और मृतक के भाई ने 18 मई को उसके मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. दिल्ली पुलिस ने सॉल्व किया ब्लाइंड मर्डर केस (ETV BHARAT) एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण हुई हत्या : 16 मई को मृतक अरुण महतो बिहार से दिल्ली आया था. दिल्ली पुलिस ने मृतक के कॉल रिकॉर्ड को जब खंगालना शुरू किया, और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता लगा मैदान गढ़ी इलाके के रहने वाले सुशील कुमार की पत्नी के साथ मृतक का पहले से संबंध था, हत्या में आरोपी पति सुशील कुमार बीते 17 साल से दिल्ली में रहता है लेकिन उसकी पत्नी बिहार में रहती थी और कुछ महीने पहले ही वह भी दिल्ली आई थी.

