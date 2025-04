ETV Bharat / state

सनकी आशिक ने लड़की पर चाकू से कई बार हमला किया, फिर खुद का भी गला काटा , दोनों की हालत गंभीर - BOY STABBED GIRL MULTIPLE TIMES

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यह घटना राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके की बताई जा रही है. दिल्ली कैंट इलाके में बीच सड़क एक लड़के ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार कर दिए. इसके बाद लड़के ने खुद को भी चाकू मार लिया. यह पूरी घटना साउथ वेस्ट दिल्ली के कैंट इलाके में बीच सड़क पर हुई. मिली जानकारी के अनुसार सनकी आशिक ने लड़की पर चाकू से कई बार हमला किया, फिर खुद का गला भी काट लिया. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है . सड़क पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया, उसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. लड़का और लड़की कौन थे और उनके बीच क्‍या विवाद चल रहा था अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. रविवार रात करीब 11 बजे एक राहगीर ने पुलिस को मामले की सूचना दी "लड़की की गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं. घटनास्थल से चाकू बरामद किया गया है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है.

