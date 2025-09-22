ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के रिहायशी इलाकों में सड़कों और फुटपाथ पर वाहन खड़े किए तो कटेगा चालान, ट्रैफिक पुलिस अनाउंसमेंट कर दे रही हिदायत

चंडीगढ़ की सड़कों को हादसा मुक्त बनाने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक कर रही है.

TRAFFIC SAFETY AWARENESS PROGRAM
ट्रैफिक पुलिस चालान अभियान से पहले अनाउंसमेंट कर दे रही हिदायत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ कायदे-कानून को सर्वोपरि रखने के लिए जाना जाता है. यहां यातायात नियमों की अवहेलना करने का मतलब खुद की जेब कटवाना है. सड़कों पर भले ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद न दिखें लेकिन ट्रैफिक रूल ब्रेक करने पर सीसीटीवी कैमरों से चालान होना तय है. वहीं अब शहरवासियों के लिए अपने घर के सामने की सड़कों पर या फुटपाथ पर गाड़ियां पार्क करना भी अपना चालान करवाना है. शहर के बाशिंदों द्वारो सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियां खड़ी करने से हर पल गंभीर सड़क हादसों का खतरा बना रहता है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अब व्यापक अभियान चलाने की तैयारी में है.

TRAFFIC SAFETY AWARENESS PROGRAM
सुमेर प्रताप सिंह, एसएसपी, सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक (Etv Bharat)

कार्रवाई से पहले अनाउंसमेंट कर रही पुलिस: एसएसपी, सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशों पर शहर में नो पार्किंग स्थल, विशेष रूप से सड़क किनारे और फुटपाथ पर गाड़ियां पार्क करने के खिलाफ अभियान चलाने से पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी विभिन्न सेक्टर के रिहायशी क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को नियमों के प्रति जागरूक कर रही है. लोगों को बताया जा रहा है कि सेक्टर की अंदरूनी सड़क के दोनों किनारों पर बनी सफेद रंग की पट्‌टी पर गाड़ी खड़ी करना यातायात नियमों के खिलाफ है. फुटपाथ पर भी गाड़ी खड़ी करने से पैदल यात्रियों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे उनके लिए हादसों का खतरा बढ़ जाता है. पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे गाड़ियों का उचित पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क किया करें या फिर अपने घर के अंदर या बेसमेंट में पार्क करें.

चंडीगढ़ ने चालानगढ़ से बनाई पहचान: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के कारण चंडीगढ़ को चालानगढ़ भी कहा जाने लगा है. हालांकि चंडीगढ़ के नए डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्‌डा ने बीते समय इस नकारात्मक पहचान को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों की गाड़ियों और अन्य वाहन चालकों को बेवजह न रोकने के निर्देश जारी किए हैं. लेकिन दिन का समय हो या फिर देर रात का समय, सीसीटीवी कैमरों की मदद से चंडीगढ़ पुलिस-प्रशासन के कर्मचारी यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करने में जुटे हैं.

सड़क और फुटपाथ पर वाहन खड़ा करने वालों को चेतावनी (Etv Bharat)

चंडीगढ़ में जगह की कमी: चंडीगढ़ के सेक्टरों की कोठियों और मकानों में पहले बेसमेंट बनाने का निर्धारित नियम नहीं था. इस कारण अधिकांश लोगों के घरों में वाहन पार्किंग की जगह भी नहीं बनी है. ऐसे में अधिकांश शहरवासी अपने अपने घरों के सामने की खाली जगह या फुटपाथ पर ही गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हैं. लेकिन ऐसा करना यातायात नियमों के खिलाफ है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा भले ही फिलहाल ऐसा नहीं करने बारे में लोगों को महज जागरूक किया जा रहा है. लेकिन आगामी दिनों में यदि पुलिस चालान की कार्रवाई को व्यापक स्तर पर शुरू करती है तो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होना तय माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ में अब घर पर नहीं भेजी जाएगी ई चालान की कॉपी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नोटिफिकेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAFFIC SAFETYCHANDIGARH TRAFFIC POLICEट्रैफिक पुलिस चालान अभियानROAD SAFETY AWARENESS PROGRAMTRAFFIC SAFETY AWARENESS PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.