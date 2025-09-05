ETV Bharat / state

गुंडा बनने के लिए 50 लाख की फिरौती मांगना पड़ा महंगा, भिवानी पुलिस ने दबोचा - RANSOM SEEKER ARRESTED

हरियाणा के भिवानी में एक सड़क छाप ने 50 लाख की फिरौती मांग ली. इस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

50 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार
50 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 5:59 PM IST

भिवानी: हरियाणा में अपराध की पराकाष्ठा इतनी हावी है कि भिवानी के एक युवक को जहां लोग सड़क छाप कहते थे, उसी ने एक दुकानदार से 50 लाख की फिरौती मांग ली. पुलिस ने उसे दबोच लिया है और तीन दिन की रिमांड पर लिया है.

वाट्सएप कॉल कर मांगी फिरौती

हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर सीएम नायब सैनी ने अपराध खत्म करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड किया था. बावजूद इसके ना केवल कुख्यात अपराधी बल्कि कुछ नए नए युवक भी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला भिवानी जिले के तोशाम कस्बे का है. यहां 30 अगस्त की दोपहर को एक दुकानदार से वाट्सएप कॉल व मैसेज कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी जाती है. हालांकि, पुलिस ने सही समय पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी काबू में आ गया.

50 लाख की फिरौती मांगना पड़ा महंगा (ETV Bharat)

तोशाम कस्बे से ही आरोपी गिरफ्तार

इस फिरौती मामले का खुलासा करते हुए भिवानी के डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि तोशाम कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी दुकानदार रोशन के साथ ये घटना घटी है. 30 अगस्त को किसी ने दोपहर 3.54 बजे वाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज को तोशाम कस्बे स्थित हांसी चुंगी से गिरफ्तार कर लिया गया है.

सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मांगी फिरौती

डीएसपी अनूप ने बताया कि आरोप एक सड़क छाप है. आरोपी पंकज ने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. उन्होंने बताया कि इसके लिए आरोपी ने जींद जिले के बीबीपुर गांव निवासी अपने साथी संदीप के फोन का ओटीपी लेकर इसी नंबर से वाट्सएप कॉल की थी. डीएसपी ने बताया कि आरोपी पंकज पर पहले कोई केस है या नहीं, किसी गैंग से संबंध है या नहीं, इस बारे में रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी.

