हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर सीएम नायब सैनी ने अपराध खत्म करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड किया था. बावजूद इसके ना केवल कुख्यात अपराधी बल्कि कुछ नए नए युवक भी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला भिवानी जिले के तोशाम कस्बे का है. यहां 30 अगस्त की दोपहर को एक दुकानदार से वाट्सएप कॉल व मैसेज कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी जाती है. हालांकि, पुलिस ने सही समय पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी काबू में आ गया.

भिवानी: हरियाणा में अपराध की पराकाष्ठा इतनी हावी है कि भिवानी के एक युवक को जहां लोग सड़क छाप कहते थे, उसी ने एक दुकानदार से 50 लाख की फिरौती मांग ली. पुलिस ने उसे दबोच लिया है और तीन दिन की रिमांड पर लिया है.

तोशाम कस्बे से ही आरोपी गिरफ्तार

इस फिरौती मामले का खुलासा करते हुए भिवानी के डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि तोशाम कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी दुकानदार रोशन के साथ ये घटना घटी है. 30 अगस्त को किसी ने दोपहर 3.54 बजे वाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज को तोशाम कस्बे स्थित हांसी चुंगी से गिरफ्तार कर लिया गया है.

सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मांगी फिरौती

डीएसपी अनूप ने बताया कि आरोप एक सड़क छाप है. आरोपी पंकज ने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. उन्होंने बताया कि इसके लिए आरोपी ने जींद जिले के बीबीपुर गांव निवासी अपने साथी संदीप के फोन का ओटीपी लेकर इसी नंबर से वाट्सएप कॉल की थी. डीएसपी ने बताया कि आरोपी पंकज पर पहले कोई केस है या नहीं, किसी गैंग से संबंध है या नहीं, इस बारे में रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी.

