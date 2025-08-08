भिवानी: भिवानी में एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी पर तेजाब डालकर हत्या की कोशिश की. इसके बाद उसने बेटी को पानी की टंकी में डाल दिया और ढक्कन लगाकर खुद ऊपर खड़ा हो गया, ताकि बाहर आवाज न आए. सूचना मिलते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और लड़की को पिता के चंगुल से छुड़ाया. लड़की का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि घर खर्च को लेकर बाप-बेटी में विवाद हुआ था. वह बेटी पर शक भी करता था.

ये था मामला

जानकारी के मुताबिक घटना 3 अगस्त की है. घर पर बाप-बेटी मौजूद थे, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. पिता सत्यवान तुरंत घर में रखी तेजाब की बोतल उठाकर लाया और बेटी पर डाल दिया. इसके बाद बेटी दर्द से चिल्लाने लगी. बाहर आवाज न जाए, इसलिए सत्यवान ने बेटी को घर के आंगन में ले गया. तभी किसी काम से पड़ोसी घर आ गया. उसने तुरंत लड़की को पानी की टंकी से निकाला. इसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई.

घर खर्च के लिए पैसे मांगने पर बाप बना हैवान (ETV Bharat)

डॉक्टरों ने किया रोहतक रेफर

ग्रामीण पहले लड़की को सिविल अस्पताल ले गए. यहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक रेफर कर दिया. ग्रामीणों ने घटना की शिकायत पुलिस को भी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

खर्चे को लेकर घर में होता था झगड़ा

भिवानी के सदर थाना के एसएचओ विकास कुमार ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी है. फिलहाल वह खेती करता था. बच्चे उससे खर्च मांगते थे तो इसी बात को लेकर घर में झगड़ा होता रहता था. आरोपी बेटी पर भी शक करता था. एसएचओ ने बताया कि आरोपी पहले बैटरी का काम करता था. इसलिए उसने एसिड अपने घर पर ही रखा हुआ था. झगड़े के बाद वही एसिड उसने बेटी पर डाल दिया. लड़की को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पत्नी की भी पहले संदिग्ध मौत हुई थी

बेटी की हत्या की कोशिश करने वाले सत्यवान की पत्नी की भी कई साल पहले संदिग्ध मौत हो गई थी. घर पर वह अपने 15 साल के बेटे और 17 साल की बेटी के साथ रहता था. ग्रामीणों ने घटना की शिकायत भिवानी बचाओ आंदोलन के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुशील वर्मा से भी की. सुशील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है. साथ ही आरोपी पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

इसे भी पढ़ें : पति को मारकर प्रेमी को थमा दिया उसका मोबाइल... यही हो गई मिस्टेक, अब 1 साल बाद सलाखों में कातिल बीवी और प्रेमी