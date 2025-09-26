मासूम को पत्थरों में दबाकर छोड़ने वाली मां गिरफ्तार, अवैध संतान छुपाने के लिए रची साजिश
भीलवाड़ा में मां ने मासूम को पत्थरों में दबाकर छोड़ा दिया था, जिसका इलाज जारी है. पुलिस ने मां और नाना को गिरफ्तार किया.
भीलवाड़ा: जिले के बिजोलिया क्षेत्र के जंगल में मंगलवार, 23 सितंबर 2025 की शाम को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. सीता माता कुंड मंदिर के पास एक मां ने अवैध पैदाइश छिपाने के लिए अपने ही 20 दिन के मासूम बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर, ऊपर से फेविक्विक लगाकर बंद किया और पत्थरों के बीच दबाकर छोड़ दिया. यह घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और लगातार जांच जारी रखी. आखिरकार, मांडलगढ़ पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
मासूम को ग्रामीण ने बचाया: जंगल में पशु चराने गए ग्रामीण को जब मासूम की मौजूदगी का पता चला तो उसने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया. डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया. अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि बच्चे की हालत में अब सुधार हो रहा है और उस पर पूरी मेडिकल टीम की निगरानी है.
पुलिस की सख्त जांच और गिरफ्तारी: इस मामले में मांडलगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 93 बीएनएस में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पिछले 20 दिनों में हुए प्रसव की जानकारी जुटाई. पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवती और उसके पिता को पहले डिटेन किया. सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने स्वीकार किया कि अवैध पैदाइश छिपाने के लिए उन्होंने नवजात को जंगल में पत्थरों के बीच दबाकर छोड़ दिया था.
समाज को झकझोर देने वाली घटना: यह शर्मसार कर देने वाली घटना सुनने के बाद हर कोई आक्रोशित है. एक मां द्वारा अपने ही 20 दिन के मासूम को इस तरह निर्दयता से छोड़ देना समाज के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है. फिलहाल मासूम सुरक्षित है और अस्पताल में धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहा है.
