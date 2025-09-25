ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया बड़ा तोहफा, 1.08 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण

बांसवाड़ा/जयपुर: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की धरती गुरुवार को ऐतिहासिक सौगातों की साक्षी बनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जनसभा के दौरान देश और प्रदेश को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया. आदिवासी बहुल छोटे सरवन क्षेत्र के नापला से पीएम मोदी ने 42 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया.

पीएम मोदी ने कुल 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें अकेले राजस्थान को 1,08,468 करोड़ रुपए की सौगात मिली. इस मौके पर पीएम मोदी ने नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, किसानों के लिए कुसुम योजना का विस्तार किया और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा के माही स्थित हेलीपैड पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत-अभिनंदन किया. सभास्थल पर पीएम मोदी खुली कार में सवार होकर पहुंचे. मोदी के साथ इस कार में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चंद बैरवा और दीया कुमारी सवार थीं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- बांसवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी, प्रदेश को मिलेंगी कई बड़ी सौगातें

पीएम मोदी ने दी देश और प्रदेश को सौगातें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र के नापला में 42 हजार करोड़ रुपए की न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना का शिलान्यास किया. इसके साथ उन्होंने कुल 1,22,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें से राजस्थान को 1,08,468 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात मिली.

वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी: इस दौरान पीएम मोदी ने बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके अलावा पीएम मोदी ने बांसवाड़ा से देशभर के कुसुम योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया. उन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना का उद्घाटन किया. समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने 5,778 पशु परिचरों, 4,197 कनिष्ठ सहायकों, 1,800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1,464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1,200 अध्यापकों सहित विभिन्न पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.