बलिया में पिता ने एक साल के बेटे को मार डाला, बेटी के सामने फाड़ा मासूम का जबड़ा, मां पहुंची तो छटपटा रहा था बेटा
पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बेटी ने बताया कि पापा ने बाबू को मारकर लेटा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 5:30 PM IST
बलिया : बैरिया थाना क्षेत्र में पिता ने अपने एक साल के बेटे की हत्या कर दी. धारदार हथियार से बेटे का जबड़ा फाड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया. मां रीना तिवारी की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
रात में पत्नी से की थी मारपीट : बैरिया क्षेत्रा अधिकारी फहीम कुरैशी ने बताया, घटना सुरेमनपुर गांव की है. रविवार तड़के बच्चे को मारने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल की गई. रीना ने तहरीर में बताया है, शनिवार शाम को पति घर आए और मुझसे मारपीट करने लगे. मुझे और मेरे ससुर कमलेश तिवारी को गंदी-गंदी गाली देने लगे.
दोनों बच्चे घर पर थे : मैं अपने दोनों बच्चों कीनू (1) और अनन्या (3) के साथ कमरे में थी. विवाद बढ़ता देख अपने ससुर के साथ जान बचाकर गांव के ही कृष्ण कान्त तिवारी के घर चली गआ. मेरे दोनों बच्चे कमरे में थे. रविवार तड़के 5:30 बजे ससुर के साथ अपने घर पहुंची तो देखा बेटे कीनू के मुंह पर धारदार हथियार से वार कर जबड़ा फाड़ दिया गया है.
बेटी बोली- पापा ने बाबू को मारकर लेटा दिया : बेटा खून से लथपथ था और छटपटा रहा था. कमरे में मौजूद बेटी से पूछा कि बाबू को किसने मारा है तो बताया कि पापा ने रात को मारकर बिस्तर पर लेटा दिया. इसके बाद तुरंत ससुर के साथ बेटे को लेकर अस्पताल लेकर गई, लेकिन रास्ते में ही बेटे की मौत हो गई. रीना तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने पति रुपेश तिवारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.
पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ : सीओ बैरिया मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया, बच्चे की उसके पिता ने हत्या की है. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. रीना की शादी पांच साल पहले रुपेश से हुई थी. जांच में पता चला है कि रुपेश कोई काम नहीं करता है. नशे का आदि है. नशे में गांव में घूमता रहता है.
