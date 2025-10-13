ETV Bharat / state

बहराइच में विधायक का पास लगी गाड़ी से सप्लाई की जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं, कफ सिरप और कैप्सूल की अवैध पेटियां बरामद

बहराइच : दरगाह थाना क्षेत्र में औषधि विभाग ने अवैध रूप से रखी कोडीन युक्त कफ सिरप और कैप्सूल की कई पेटियों को बरामद किया है. प्रतिबंधित दवाओं को विधायक का पास लगी गाड़ी से बरामद किया गया है. औषधि विभाग ने गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है. बरामद दवाओं की कीमत लगभग आठ लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है.

देवीपाटन मंडल के असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर मुकेश जैन ने बताया, राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों के बाद यूपी में भी बिक्री पर रोक लगाई गई है. अभियान चलाकर कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. लखनऊ से कोडिन युक्त सिरप बेचे जाने की सूचना मिली थी. इस पर बहराइच में रॉयल फार्म के ठिकाने पर छापा मारा गया. एक घर से बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद की गईं.

असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया, लखनऊ से उन्हें जानकारी मिली थी की भारी मात्रा में रॉयल फॉर्मा ने दवाएं खरीदी हैं. रॉयल फॉर्म की ने राजा हीरा सिंह मार्केट में अपनी दुकान बताई थी. औषधि विभाग की टीम जब मार्केट में पहुंची तो वहां दुकान नहीं मिली. इसके बाद दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज स्थित एक घर पर छापा मारा गया. यहां से करीब 10 हजार कफ सिरप की बोतल और बड़ी संख्या में नशे की टैबलेट छिपा कर रखी गई थी.