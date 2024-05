ETV Bharat / state

अलवर में नौतपा में यातायात पुलिस की नई मुहिम, ट्रैफिक लाइट पर लगाए टेंट व प्याऊ - new campaign of traffic police

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 20 hours ago | Updated : 20 hours ago

ट्रैफिक लाइट पर लगाए टेंट व प्याऊ ( photo etv bharat alwar )

अलवर में नौतपा में यातायात पुलिस की नई मुहिम (video etv bharat alwar) अलवर. शहर में गर्मी अब अपने तीखे तेवर दिखा रही है. अलवर का पारा इन दिनों 46 डिग्री तक पहुंच गया है. गर्मी के चलते सड़कों पर चलने वाले राहगीर अब दिन के समय में कम ही नजर आने लगे हैं. आलम यह है कि शहर की व्यस्ततम सड़कें भी अब सुबह 10 बजे बाद खाली नजर आने लगी हैं. राहगीरों व वाहन चालकों को इस गर्मी के तीखे तेवर से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस जन सहयोग के माध्यम से शहर के तीन ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर टेंट की सुविधा उपलब्ध करवा रही है. साथ ही दिन में घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए जल सेवा की भी सुविधा उपलब्ध करवा रही है. यातायात पुलिस के प्रभारी हरिओम मीना ने बताया कि गर्मी में वाहन चालक ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं. उनकी सुविधा को देखते हुए शहर के तीन ट्रैफिक लाइट पर जन सहयोग के माध्यम से टेंट लगाए जा रहे हैं. इसमें बिजली घर सर्कल, भगत सिंह सर्किल व एसएमडी सर्किल पर टेंट लगाने की व्यवस्था की जा रही है. बिजली घर सर्किल पर टेंट लगाए जा चुके हैं. साथ ही एक दो दिन में अन्य दो ट्रैफिक प्वाइंटों पर भी टेंट की सुविधा लोगों को मिलेगी. इससे यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को गर्मी से राहत मिलेगी. पढें: दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे: वाहनों की ओवरस्पीड पर लगेगा ब्रेक मीना ने बताया कि गर्मी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की रोग प्रतिरो​धक क्षमता बनाए रखने के लिए उन्हें सुबह शाम खाने को आयुर्वेदिक कैप्सूल भी दिए गए हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे. यातायात प्रभारी मीना ने बताया कि शहर में अभी दो जगहों पर जल सेवा शुरू हो गई है. जल्द ही 5 जगह पर भी यह सेवा शुरू हो जाएगी. जलसेवा जिला सामान्य अस्पताल, बिजली घर चौराहा, शिवाजी पार्क, एनईबी सर्कल अलवर कंट्रोल रूम के पास शुरू की गई है. यातायात प्रभारी ने बताया कि तेज गर्मी के चलते शहर के कम यातायात दबाव वाले तीन ट्रैफिक पॉइंट पर लालबत्ती को दोपहर के लिए बंद किया गया है. इससे शहर वासियों को गर्मी के चलते ट्रैफिक लाइट पर रुकना नहीं पड़ेगा. शहर की तीन चौराहों पर 12 से 4 बजे तक लाइट बंद की गई.

Last Updated : 20 hours ago