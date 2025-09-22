ETV Bharat / state

अलवर: फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग की नौकरी पाने की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंकतालिकाओं के सहारे डाक विभाग में नौकरी पाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये फर्जी मार्कशीट नारनौल के एक कोचिंग सेंटर से तैयार कर लाई गई थी. फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है.

2022 में निकली थी डाक विभाग में भर्ती: थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 में डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवा (जीडीएस) पद के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. इन पदों पर चयन प्रक्रिया दसवीं कक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर की जानी थी. इसी भर्ती में मुंडावर निवासी शैलेंद्र कुमार और संदीप यादव ने भी आवेदन किया था. दोनों आरोपियों ने फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों की जांच के दौरान डाक विभाग को गड़बड़ी का संदेह हुआ और मामले की शिकायत अरावली विहार थाना पुलिस को दी गई.