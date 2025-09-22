ETV Bharat / state

अलवर: फर्जी मार्कशीट से डाक विभाग की नौकरी पाने की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार

अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने फर्जी अंकतालिकाओं के जरिए डाक विभाग में नौकरी पाने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

FAKE MARKSHEET
अरावली विहार थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
Published : September 22, 2025 at 5:44 PM IST

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंकतालिकाओं के सहारे डाक विभाग में नौकरी पाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये फर्जी मार्कशीट नारनौल के एक कोचिंग सेंटर से तैयार कर लाई गई थी. फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है.

2022 में निकली थी डाक विभाग में भर्ती: थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 में डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवा (जीडीएस) पद के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. इन पदों पर चयन प्रक्रिया दसवीं कक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर की जानी थी. इसी भर्ती में मुंडावर निवासी शैलेंद्र कुमार और संदीप यादव ने भी आवेदन किया था. दोनों आरोपियों ने फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों की जांच के दौरान डाक विभाग को गड़बड़ी का संदेह हुआ और मामले की शिकायत अरावली विहार थाना पुलिस को दी गई.

ऐसे हुआ खुलासा: थाना प्रभारी ने बताया कि डाक विभाग की शिकायत पर थाना पुलिस ने पहले आरोपी शैलेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में शैलेंद्र ने बताया कि फर्जी मार्कशीट संदीप यादव ने उपलब्ध कराई थी. इसके बाद पुलिस ने संदीप यादव को भी पकड़ लिया. जांच में सामने आया कि संदीप ने यह फर्जी मार्कशीट नारनौल स्थित एक कोचिंग सेंटर से बनवाई थी. थाना प्रभारी रामेश्वरदयाल ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में और कितने लोग शामिल हैं और कोचिंग सेंटर का नेटवर्क किस स्तर तक फैला हुआ है.

