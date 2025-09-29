ETV Bharat / state

अलवर: पहली बार मथुरा के बांस से तैयार हो रहे दशानन, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले

दशहरे पर रावण दहन की तैयारी ( ETV Bharat Alwar )

Published : September 29, 2025

अलवर: शहर में दशहरे पर रावण दहन की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है. कारीगर रावण को बनाकर अब एक जगह असेंबल करने में जुटे हैं. कारीगरों के अनुसार अलवर में दशानन, मेघनाद व कुंभकरण के पुतले इस बार मथुरा के बांस से तैयार किए जा रहे हैं. इन्हें तैयार करने के लिए करीब 1 हजार बांस का उपयोग किया गया है. अलवर शहर में पुरुषार्थी समाज की ओर से रावण दहन के लिए डीग के कारीगर करीब 35 साल से पुतले तैयार कर रहे हैं. मुख्य कारीगर गुड्डू ने बताया कि रावण दहन से पहले पुतले खड़े होने के बाद शहरवासी सेल्फी भी ले सकेंगे. वे अलवर में सैनिकों के लिए भी पहली बार रावण तैयार कर रहे हैं. इससे पहले अलवर, दिल्ली के साथ ही अन्य जगह भी रावण के पुतले तैयार किए जा चुके हैं. अलवर एनसीआर में आने के कारण यहां रावण पर ग्रीन आतिशबाजी लगाई जाती है, जो समिति मंगवाती है. अलवर में रावण दहन की तैयारी (ETV Bharat Alwar) पढ़ें: 'रावण व उसकी सेना' ही बना रही दुनिया का सबसे ऊंचा दशानन! विश्व रिकॉर्ड भी है इनके नाम गुड्डू ने बताया कि पुरुषार्थी समाज की ओर से अलवर में रावण दहन किया जाता है. इस समिति के साथ 35 साल से मिलकर हम रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं. पहले उनके पिता रावण के पुतले बनाने यहां आते थे. उनके बाद गुड्डू इस कार्य को संभाल रहे हैं. इस साल दशानन 70 फीट, कुंभकरण 65 फीट व मेघनाद 60 फीट के तैयार किए गए.