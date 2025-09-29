ETV Bharat / state

अलवर: पहली बार मथुरा के बांस से तैयार हो रहे दशानन, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले

अलवर में दशानन, मेघनाद व कुंभकरण के पुतले तैयार करने के लिए मथुरा के करीब 1 हजार बांस का उपयोग किया है.

Preparations for Ravana Dahan on Dussehra in Alwar
दशहरे पर रावण दहन की तैयारी (ETV Bharat Alwar)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
अलवर: शहर में दशहरे पर रावण दहन की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है. कारीगर रावण को बनाकर अब एक जगह असेंबल करने में जुटे हैं. कारीगरों के अनुसार अलवर में दशानन, मेघनाद व कुंभकरण के पुतले इस बार मथुरा के बांस से तैयार किए जा रहे हैं. इन्हें तैयार करने के लिए करीब 1 हजार बांस का उपयोग किया गया है. अलवर शहर में पुरुषार्थी समाज की ओर से रावण दहन के लिए डीग के कारीगर करीब 35 साल से पुतले तैयार कर रहे हैं.

मुख्य कारीगर गुड्डू ने बताया कि रावण दहन से पहले पुतले खड़े होने के बाद शहरवासी सेल्फी भी ले सकेंगे. वे अलवर में सैनिकों के लिए भी पहली बार रावण तैयार कर रहे हैं. इससे पहले अलवर, दिल्ली के साथ ही अन्य जगह भी रावण के पुतले तैयार किए जा चुके हैं. अलवर एनसीआर में आने के कारण यहां रावण पर ग्रीन आतिशबाजी लगाई जाती है, जो समिति मंगवाती है.

अलवर में रावण दहन की तैयारी (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: 'रावण व उसकी सेना' ही बना रही दुनिया का सबसे ऊंचा दशानन! विश्व रिकॉर्ड भी है इनके नाम

गुड्डू ने बताया कि पुरुषार्थी समाज की ओर से अलवर में रावण दहन किया जाता है. इस समिति के साथ 35 साल से मिलकर हम रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं. पहले उनके पिता रावण के पुतले बनाने यहां आते थे. उनके बाद गुड्डू इस कार्य को संभाल रहे हैं. इस साल दशानन 70 फीट, कुंभकरण 65 फीट व मेघनाद 60 फीट के तैयार किए गए.

बांस से तैयार हो रहा रावण परिवार: कारीगर गुड्डू ने बताया कि रावण परिवार को तैयार करने के लिए मथुरा से करीब 1 हजार बांस मंगाए गए. इस बार रावण को तैयार करने वाले ग्लेस पेपर भी बदला गया. रंगीन पेपर को दिल्ली से मंगाया है.

आंख और कानों के कुंडल में होगी लाइटिंग: गुड्डू ने बताया कि इस साल भी पिछली बार की तरह रावण के पुतले को नया रंग दिया है. इस साल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले की आंख व कानों में लाइटिंग की जाएगी, जो दूर से असली आंख व कान की तरह दिखाई देगी. इस साल रावण के चारों ओर बैरिकेडिंग पर आतिशबाजी का विचार हैं.

पढ़ें: जयपुर का दशहरा: मुस्लिम परिवार बनाता है रावण, पांच पीढ़ियों से निभा रहा है परंपरा

आर्मी के लिए तैयार कर रहे पुतले: कारीगर गुड्डू ने बताया कि अलवर के साथ ही दिल्ली, यूपी के साथ कई अन्य जगहों पर भी रावण के पुतले तैयार कर चुके हैं. इस साल पहली बार अलवर में सैनिकों के लिए रावण तैयार कर रहे हैं, जो 20 फीट का रहेगा. एक रावण बनाने के लिए 10 कारीगर काम करते हैं, तब 15 से 20 दिन में एक रावण तैयार होता है. करीब 40 दिन में तीनों पुतले तैयार किए जाते हैं.

दशहरा मैदान में रावण दहन: पुरुषार्थ समाज हर साल शहर के दशहरा मैदान में रावण दहन किया जाता है. इस साल करीब 7 बजे दशहरा मैदान में रंगमंच से रावण का दहन किया जाएगा. इससे पहले भव्य शोभायात्रा के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते रामलीला के पात्र दशहरा मैदान तक पहुंचते हैं.

