ETV Bharat / state

वन मंत्री के निवास के सामने युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, सिविल डिफेंस में गड़बड़ी की शिकायत

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read

अलवर: शहर में गुरुवार को वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने स्थित शिशु हॉस्पिटल के पास अचानक हड़कंप मच गया. एक युवक भानु, निवासी कठूमर, पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे से एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में गड़बड़ी हो रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. भानु को सिविल डिफेंस का वालंटियर बताया जा रहा है. उसने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेगा. प्रशासन और पुलिस की तत्परता: तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वो खुद मौके पर पहुंची. उन्होंने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाइश दी और उसकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया. काफी देर प्रयास के बाद भानु को टंकी से सुरक्षित नीचे उतारा गया. इसे भी पढ़ें- भीलवाड़ा : पंचायत में काम ठप होने का आरोप, टंकी पर चढ़े कानिया सरपंच