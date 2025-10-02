वन मंत्री के निवास के सामने युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, सिविल डिफेंस में गड़बड़ी की शिकायत
अलवर में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर सिविल डिफेंस में गड़बड़ी का आरोप लगाया. समझाइश का बाद नीचे उतारा गया.
Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST
अलवर: शहर में गुरुवार को वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने स्थित शिशु हॉस्पिटल के पास अचानक हड़कंप मच गया. एक युवक भानु, निवासी कठूमर, पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे से एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में गड़बड़ी हो रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. भानु को सिविल डिफेंस का वालंटियर बताया जा रहा है. उसने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेगा.
प्रशासन और पुलिस की तत्परता: तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वो खुद मौके पर पहुंची. उन्होंने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाइश दी और उसकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया. काफी देर प्रयास के बाद भानु को टंकी से सुरक्षित नीचे उतारा गया.
युवक को नीचे उतराने के बाद पुलिस ने उसे कोतवाली थाने ले जाकर पहुंची और पूछताछ शुरू की. इस दौरान तहसीलदार रश्मि शर्मा ने थाना प्रभारी नरेश शर्मा की मौके पर गैरमौजूदगी पर नाराज़गी जताई और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही.
पिछले कुछ दिनों में दूसरी घटना: स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ दिन पहले भी इसी टंकी पर एक युवक अपनी मांगों को लेकर चढ़ा था. पिछले दस दिनों में यह दूसरी घटना है. हालांकि, पहले अलग-अलग टंकियों पर लोग अपनी मांगों को लेकर चढ़ते रहे हैं, लेकिन वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने यह टंकी अब प्रदर्शन का नया केंद्र बनती जा रही है.