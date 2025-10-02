ETV Bharat / state

वन मंत्री के निवास के सामने युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, सिविल डिफेंस में गड़बड़ी की शिकायत

अलवर में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर सिविल डिफेंस में गड़बड़ी का आरोप लगाया. समझाइश का बाद नीचे उतारा गया.

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक
पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर में गुरुवार को वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने स्थित शिशु हॉस्पिटल के पास अचानक हड़कंप मच गया. एक युवक भानु, निवासी कठूमर, पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे से एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में गड़बड़ी हो रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. भानु को सिविल डिफेंस का वालंटियर बताया जा रहा है. उसने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेगा.

प्रशासन और पुलिस की तत्परता: तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वो खुद मौके पर पहुंची. उन्होंने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाइश दी और उसकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया. काफी देर प्रयास के बाद भानु को टंकी से सुरक्षित नीचे उतारा गया.

इसे भी पढ़ें- भीलवाड़ा : पंचायत में काम ठप होने का आरोप, टंकी पर चढ़े कानिया सरपंच

युवक को नीचे उतराने के बाद पुलिस ने उसे कोतवाली थाने ले जाकर पहुंची और पूछताछ शुरू की. इस दौरान तहसीलदार रश्मि शर्मा ने थाना प्रभारी नरेश शर्मा की मौके पर गैरमौजूदगी पर नाराज़गी जताई और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही.

पिछले कुछ दिनों में दूसरी घटना: स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ दिन पहले भी इसी टंकी पर एक युवक अपनी मांगों को लेकर चढ़ा था. पिछले दस दिनों में यह दूसरी घटना है. हालांकि, पहले अलग-अलग टंकियों पर लोग अपनी मांगों को लेकर चढ़ते रहे हैं, लेकिन वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने यह टंकी अब प्रदर्शन का नया केंद्र बनती जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST MINISTER SANJAY SHARMAअलवर में टंकी पर चढ़ा युवकCIVIL DEFENCE CONTROVERSYWATER TANK PROTESTYOUNG MAN CLIMBS ON WATER TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शालिनी: हौसले और हुनर ने दिखाई राह, अलवर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बनाई पहचान

300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.