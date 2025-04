ETV Bharat / state

हरियाणा के 10 जिलों में बनेंगे मॉडल टाउनशिप, उद्यमियों को 15 दिन के अंदर मिलेगी एनओसी: सीएम नायब सैनी - IMT ESTABLISHED IN HARYANA

IMT Established in Haryana ( CM Nayab Saini )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 10 जिलों में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करेगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा. उन्होंने कहा कि इस पहल से ना केवल 'मेक इन इंडिया' बल्कि 'मेक इन हरियाणा' के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. सैनी ने कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए राज्य सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी है. मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन हरियाणा: सीएम ने कहा कि आईएमटी खरखौदा जैसी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ले जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 15 दिनों के भीतर सभी प्रकार के एनओसी जारी करेगी. उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो राज्य सरकार उसका समाधान करेगी और 30 दिनों के भीतर एनओसी जारी करना सुनिश्चित करेगी.

