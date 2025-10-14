ETV Bharat / state

232 करोड़ की 5 फोरलेन सड़क का सपना अधूरा, मानसून बीतने के बाद भी नहीं मिली स्वीकृति

अंबिकापुर में पांच फोरलेन सड़क के लिए रहवासियों को अभी और इंतजार करना होगा.

232 करोड़ की 5 फोरलेन सड़क का सपना अधूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 8:45 AM IST

सरगुजा : बारिश का सीजन समाप्त होने के बाद भी अंबिकापुर वासियों को जर्जर सड़कों से निजात नहीं मिलेगी. क्योंकि जिन पांच फोरलेन सड़क का कायाकल्प होना है,उसे बनाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है. लोक निर्माण विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है वो शासन स्तर पर ही लंबित है. इस निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है. स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही काम शुरु होगा.



बारिश के बाद भी लोगों का जीना मुहाल : इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार आलोक शुक्ला कहते हैं कि सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. शहर के सड़कों की हालत बेहद जर्जर है. लोगों का सड़क पर आवागमन करना मुश्किल हो गया है. सड़क पर बने गड्ढों के कारण लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं.बारिश के समय सड़क के गड्ढों में पानी भरने के साथ ही कीचड़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा. वहीं अब बारिश समाप्त होने के बाद शहर की सड़कों पर धूल का गुबार है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.

स्कूली बच्चे परेशान हैं, ईंधन का खर्चा बढ़ गया है, नौकरी पेशा अपनी नौकरी खतरे में डालकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं.सरकार है कहां धरातल में. क्योंकि यहां के कलेक्टर सांसद के साथ सड़क का दौरा किए थे एक साल पहले, वित्त मंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री हैं.लेकिन किसी को भी सरगुजा की इस दुर्दशा से कोई लेना देना नहीं है, ये दुर्भाग्य ही तो है सरगुजा के लोगों का - आलोक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार



इधर कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है. जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये फैसला पूरी तरह से वाहवाही कमाने का प्रोपेगेंडा था. क्योंकि रैनी सीजन में इनको प्रशासकीय और टेक्निकल स्वीकृति पर काम तो कर लेना था, ताकि अब तक टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाती. अभी ये स्थिति है कि स्थानीय प्रशासन में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी तक तो समय पर मिल नहीं पा रही है.

कांग्रेस के समय में जो बजट था उस पैसे से निगम चुनाव से पहले इन लोगों ने निगम की कुछ सड़कें बनवाई और वाहवाही कमाई. लेकिन एक भी भाजपा का जवाबदार जन प्रतिनिधि इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है - राकेश गुप्ता, नेता कांग्रेस

इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शहर में प्रमुख सड़कें लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राज मार्ग के अधीन है. इन सड़कों के पुनर्निमाण के लिए बजट में प्रावधान के बाद शासन से स्वीकृति मिली थी. शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक, अग्रसेन चौक से लुचकी घाट, अम्बेडकर चौक से बनारस रोड, लरंगसाय चौक से रामानुजगंज रोड, बिलासपुर चौक से बिलासपुर रोड तक पांच सड़कों को 4 लेन बनाने की कार्य योजना बनाकर भेजा गया था.

अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. जैसे ही प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी तो फिर टेक्निकल स्वीकृति के लिए स्टीमेट तैयार किया जाएगा, अनुमान है कि अगर स्वीकृति मिली तो उसके बाद करीब 3 महीने में हम टेंडर करने की स्थिति में होंगे - वीरेंद्र कुमार चौधरी, कार्यपालन अभियंता

वहीं सड़क पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी नेता मधुसूदन शुक्ला ने कहा है कि शहर की व्यवस्थित सड़कों के लिए भाजपा की सरकार ने बजट में प्रावधान किया था. इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए फाइल अंतिम चरण में है जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी.

बारिश के कारण सड़क और जर्जर हो गई है. लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद सड़कों का पैच रिपेयरिंग का काम नगर निगम और लोक निर्माण विभाग करेगा. जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी- मधुसूदन शुक्ला, नेता बीजेपी

आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 326 करोड़ रुपए की लागत से पांच प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भेजा था. लेकिन बाद में फिर से इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया और जीएसटी, 1 प्रतिशत क्वॉलिटी कंट्रोल की राशि घटाकर लगभग 232 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया. लेकिन इस प्रस्ताव को अभी तक शासन से स्वीकृति नहीं मिली. अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में फाइल मंत्रालय में ट्राइबल विभाग में अनुमोदन के लिए गया हुआ है.प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति ली जाएगी. तकनीकी स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी.

किस सड़क के लिए कितनी राशि : अंबिकापुरशहर में पांच प्रमुख सड़कों में काम होना है.
  • गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5.54 किमी की फोरलेन सड़क का निर्माण 63 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से किया जाना है. अ
  • अग्रसेन चौक से लुचकी रोड में 2.70 किमी सड़क का निर्माण 26.21 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है.
  • अम्बेडकर चौक से बनारस रोड में 6.20 किमी सड़क का निर्माण 53.83 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है.
  • लरंगसाय चौक से रामानुजगंज रोड में असोला के आगे तक 6.38 किमी सड़क का निर्माण 71.68 करोड़ की लागत से होना है.
  • बिलासपुर चौक से एनएच 130 पहुंच मार्ग तक 1.50 किमी सड़क का निर्माण 17.28 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा.


पहले के मुकाबले सड़क की घटी लंबाई : लोक निर्माण विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजे गये संशोषित प्रस्ताव में प्रमुख सड़क की लंबाई घटा दी है. विभाग की ओर से अग्रसेन चौक से लुचकी रोड में पहले में साढ़े तीन किमी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था. जिसे अब घटाकर 2.70 किमी कर दिया गया है. इसके साथ ही अंबेडकर चौक से बनारस रोड में भी सड़क पूर्व में 10 किमी तक बनाई जानी थी, लेकिन अब इसे भी घटाकर 6.20 किमी कर दिया गया है. इसी तरह बिलासपुर चौक से सांडबार रोड तक पूर्व में ढाई किमी सड़क का निर्माण किया जाना था. लेकिन अब डेढ़ किमी सड़क का निर्माण होगा.

सड़क की लंबाई घटाने को लेकर विभाग का कहना है कि ये तीनों सड़क बाईपास में जाकर मिल रही है. जिसके कारण लंबाई घटाई गई है. जबकि जरुरत के अनुरूप एमजी रोड में सड़क की लम्बाई 500 मीटर बढ़ाई गई है और रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाई जाएगी. जबकि रामानुजगंज रोड में भी पहले में 5 किमी सड़क का निर्माण होना था, लेकिन अब इसकी लम्बाई 6.38 किमी की गई है और बाईपास के पास जाकर सड़क को मिलाया जाएगा.



