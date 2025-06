ETV Bharat / state

धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी, पंचायत चुनाव पर चर्चा समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर - CM DHAMI CABINET MEETING

Published : June 25, 2025 at 10:12 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:44 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार 25 जून को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाने के मामलों पर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है. इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल की बैठक में महिला नीति समेत तमाम विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है. धामी कैबिनेट की बैठक: कैबिनेट बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे. इसके साथ ही रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी. इसके अलावा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. दरअसल, शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी: इसके अलावा, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है. नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.

