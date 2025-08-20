ETV Bharat / state

सिर्फ 'मारो साले को' कहने से हत्या में शामिल होना साबित नहीं होता, हाईकोर्ट ने 41 साल बाद सभी आरोपों से किया दोषमुक्त - HIGH COURT NEWS

हत्या की साझा मंशा सिद्ध करने को सिर्फ 'मारो साले को' कहना काफी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से 41 साल बाद मिली दोषमुक्ति

ETV Bharat
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 41 साल पहले दोषी ठहराए और उम्रकैद की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी ठोस कदम के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थिति और "मारो साले को" कहकर उकसाना हत्या के लिए सामान्य आशय को संदेह से परे साबित करने के लिए नकाफी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने विजई उर्फ बब्बन की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने झांसी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 20 अक्टूबर 1984 की फैसले और आदेश को रद्द कर दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 दिसंबर 1983 को दर्ज एफआईआर के अनुसार बशीर शाह (मृतक) और उसका दोस्त महेंद्र घर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी मुलाकात विजई उर्फ बब्बन और सहअभियुक्त नरेंद्र कुमार से हुई. नरेंद्र ने बशीर शाह पर कांति नामक महिला के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया. बशीर ने आरोपों से इनकार किया. उसी समय विजई उर्फ बब्बन ने "मारो साले को" कहकर उकसाया. इसके तुरंत बाद सह अभियुक्त नरेंद्र ने चाकू निकालकर बशीर शाह पर तीन-चार घातक वार किए, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

सत्र अदालत ने नरेंद्र कुमार और विजई उर्फ बब्बन को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत सामान्य आशय से हत्या करने के लिए दोषी पाया. नरेंद्र कुमार की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई.

हाईकोर्ट में विजई की ओर से एमिकस क्यूरी मित्र राजीव लोचन शुक्ल ने तर्क दिया कि जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाने की मुख्य भूमिका केवल मृतक सह अभियुक्त नरेंद्र की थी. विजई की भूमिका केवल उकसाने तक सीमित थी. शुक्ल ने यह भी दलील दी कि "मारो साले को" जैसे वाक्यांश अक्सर मामूली झगड़ों में उपयोग किए जाते हैं और इसका मतलब जरूरी नहीं कि मारने का इरादा हो, खासकर जब पूर्व-नियोजन का कोई सबूत नहीं था.

कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच मुलाकात आकस्मिक घटना थी क्योंकि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आरोपी घटनास्थल पर खड़े थे और मृतक का इंतजार कर रहे थे. यह तथ्य कि हमला गरमागरम बहस के बाद हुआ पूर्व-नियोजन की कमी को और इंगित करता है. कोर्ट ने प्राथमिकी और अदालती गवाही के बीच विसंगतियां पाईं. प्राथमिकी में केवल अपीलार्थी का मारो साले को का उल्लेख था, अदालत में परिवादी ने यह भी जोड़ा कि अपीलार्थी ने चाकू भी लहराया था और गवाहों को धमकी दी थी.

हाईकोर्ट ने अपीलार्थी के खिलाफ सबूतों को कमजोर और संदेह से परे सबूत के मानक को पूरा करने के लिए नकाफी पाते हुए, अपील मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी की भूमिका सामान्य उकसावे की है, जो एक कमजोर सबूत है. इतने कमजोर सबूतों पर अभियुक्त को संदेह से परे सबूत की कसौटी पर इतने जघन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. इसी के साथ कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए विजई उर्फ बब्बन को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसे तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़े:हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सजा स्थगित करने की हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 41 साल पहले दोषी ठहराए और उम्रकैद की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी ठोस कदम के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थिति और "मारो साले को" कहकर उकसाना हत्या के लिए सामान्य आशय को संदेह से परे साबित करने के लिए नकाफी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने विजई उर्फ बब्बन की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने झांसी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 20 अक्टूबर 1984 की फैसले और आदेश को रद्द कर दिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 दिसंबर 1983 को दर्ज एफआईआर के अनुसार बशीर शाह (मृतक) और उसका दोस्त महेंद्र घर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी मुलाकात विजई उर्फ बब्बन और सहअभियुक्त नरेंद्र कुमार से हुई. नरेंद्र ने बशीर शाह पर कांति नामक महिला के साथ उसके संबंधों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया. बशीर ने आरोपों से इनकार किया. उसी समय विजई उर्फ बब्बन ने "मारो साले को" कहकर उकसाया. इसके तुरंत बाद सह अभियुक्त नरेंद्र ने चाकू निकालकर बशीर शाह पर तीन-चार घातक वार किए, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

सत्र अदालत ने नरेंद्र कुमार और विजई उर्फ बब्बन को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत सामान्य आशय से हत्या करने के लिए दोषी पाया. नरेंद्र कुमार की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई.

हाईकोर्ट में विजई की ओर से एमिकस क्यूरी मित्र राजीव लोचन शुक्ल ने तर्क दिया कि जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाने की मुख्य भूमिका केवल मृतक सह अभियुक्त नरेंद्र की थी. विजई की भूमिका केवल उकसाने तक सीमित थी. शुक्ल ने यह भी दलील दी कि "मारो साले को" जैसे वाक्यांश अक्सर मामूली झगड़ों में उपयोग किए जाते हैं और इसका मतलब जरूरी नहीं कि मारने का इरादा हो, खासकर जब पूर्व-नियोजन का कोई सबूत नहीं था.

कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच मुलाकात आकस्मिक घटना थी क्योंकि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आरोपी घटनास्थल पर खड़े थे और मृतक का इंतजार कर रहे थे. यह तथ्य कि हमला गरमागरम बहस के बाद हुआ पूर्व-नियोजन की कमी को और इंगित करता है. कोर्ट ने प्राथमिकी और अदालती गवाही के बीच विसंगतियां पाईं. प्राथमिकी में केवल अपीलार्थी का मारो साले को का उल्लेख था, अदालत में परिवादी ने यह भी जोड़ा कि अपीलार्थी ने चाकू भी लहराया था और गवाहों को धमकी दी थी.

हाईकोर्ट ने अपीलार्थी के खिलाफ सबूतों को कमजोर और संदेह से परे सबूत के मानक को पूरा करने के लिए नकाफी पाते हुए, अपील मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी की भूमिका सामान्य उकसावे की है, जो एक कमजोर सबूत है. इतने कमजोर सबूतों पर अभियुक्त को संदेह से परे सबूत की कसौटी पर इतने जघन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. इसी के साथ कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए विजई उर्फ बब्बन को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसे तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़े:हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सजा स्थगित करने की हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT NEWSALLAHABAD HIGH COURTCOURT ACQUITTED AFTER 41 YEARSहाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसलाHIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.