पितृपक्ष में देवघर का शिवगंगा बना आस्था का केंद्र, लोग तर्पण कर पूर्वजों का प्राप्त कर रहे आशीर्वाद

पितृपक्ष में तर्पण के लिए देवघर के शिवगंगा में इन दिनों लोगों की भीड़ उमड़ रही है. देवघर में तर्पण का विशेष महत्व है.

Tarpan And Pinddaan In Deoghar
देवघर के शिवगंगा में तर्पण करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
देवघर: सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान परिवार में सुख-समृद्धि लाता है. 7 सितंबर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आरंभ हुए पितृपक्ष में देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. लोग शिवगंगा में स्नान कर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं.

झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे लोग

इस संबंध में देवघर बैद्यनाथ मंदिर के पंडा पुत्तो बाबा बताते हैं कि 16 दिन के इस कालखंड में सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, ओडिशा और यूपी से भी लोग देवघर आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते हैं. लोग पहले शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं, फिर काले तिल, जौ और जल से तर्पण कर पिंडदान की परंपरा निभाते हैं. वहीं पंडा मुकेश मिश्रा के अनुसार इस अवधि में पिंडदान करने वाले शख्स एक माह तक मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और उनके वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.

देवघर में तर्पण और पिंडदान के महत्व की जानकारी देते पंडा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर में पिंडदान का विशेष महत्व

देवघर के शिवगंगा को ‘छोटी गंगा’ भी कहा जाता है. मान्यता है कि भगवान शिव से जुड़े इस सरोवर में स्नान कर पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है. श्रद्धालुओं का कहना है कि जो लोग गयाजी या काशी नहीं जा पाते, वे सच्ची आस्था से देवघर के शिवगंगा में पिंडदान करें तो उन्हें भी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

गौरतलब है कि शिवगंगा का इतिहास बैद्यनाथ धाम मंदिर जितना ही प्राचीन माना जाता है. साथ ही देवघर में दाह संस्कार का विशेष महत्व है. यही कारण है कि पितृपक्ष में देवघर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन जाता है.

