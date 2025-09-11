ETV Bharat / state

पितृपक्ष में देवघर का शिवगंगा बना आस्था का केंद्र, लोग तर्पण कर पूर्वजों का प्राप्त कर रहे आशीर्वाद

देवघर: सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान परिवार में सुख-समृद्धि लाता है. 7 सितंबर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आरंभ हुए पितृपक्ष में देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. लोग शिवगंगा में स्नान कर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं.

झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे लोग

इस संबंध में देवघर बैद्यनाथ मंदिर के पंडा पुत्तो बाबा बताते हैं कि 16 दिन के इस कालखंड में सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, ओडिशा और यूपी से भी लोग देवघर आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते हैं. लोग पहले शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं, फिर काले तिल, जौ और जल से तर्पण कर पिंडदान की परंपरा निभाते हैं. वहीं पंडा मुकेश मिश्रा के अनुसार इस अवधि में पिंडदान करने वाले शख्स एक माह तक मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और उनके वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.

देवघर में तर्पण और पिंडदान के महत्व की जानकारी देते पंडा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर में पिंडदान का विशेष महत्व