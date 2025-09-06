ETV Bharat / state

आज या कल कब से शुरू हो रहा पितृपक्ष?, जानिए महत्व, मान्यताएं और पूजा की विधि

मान्यता है पितृपक्ष में पितृ लोक से धरती लोक पर आते हैं पूर्वज. 15 दिन के दौरान किया जाता है पितरों का तर्पण, पिंडदान.

Pitru paksha 2025
पितृपक्ष 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025

3 Min Read

छिंदवाड़ा: पितृ पक्ष को सनातन धर्म (हिंदू धर्म ) में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है. पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है. ऐसी मानता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पितृ लोक से धरती लोक पर आते हैं. इस दौरान उनके परिवारजन उन्हें याद कर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं, जिससे पूर्वज प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

जानिए पितृ पक्ष कब से हो रहा शुरू

पंडित श्रवण कुमार शास्त्री ने बताया कि 2025 में पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है जो 21 सितंबर 2025 को सर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त होगी.

  • 7 सितंबर 2025 दिन रविवार - पूर्णिमा श्राद्ध
  • 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार - प्रतिपदा श्राद्ध
  • 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार - द्वितीय श्राद्ध
  • 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार - तृतीय श्राद्ध, चतुर्थी श्राद्ध
  • 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार - पंचमी श्राद्ध
  • 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार- षष्ठी श्राद्ध
  • 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार -सप्तमी श्राद्ध
  • 14 सितंबर 2025 दिन रविवार - अष्टमी श्राद्ध
  • 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार - नवमी श्राद्ध
  • 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार - दशमी श्राद्ध
  • 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार - एकादशी श्राद्ध
  • 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार - द्वादशी श्राद्ध
  • 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार- मघा श्राद्ध
  • 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार- चतुर्दशी श्राद्ध
  • 21 सितंबर 2025 दिन रविवार - सर्व पितृ अमावस्या

पितृ पक्ष का होता है विशेष महत्व

पंडित श्रवण कुमार शास्त्री ने बताया "पितृपक्ष में पितरों का विशेष महत्व होता है. ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिन के दौरान पूर्वज पितृ लोक से धरती लोक पर आते हैं. इस दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है. ऐसा करने से पितरों को शांति और आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है. पितरों की शांति के लिए पूजन कराया जाता है. ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्रदान किया जाता है."

Pitru paksha 2025
पितृपक्ष का महत्व (ETV Bharat)

पितृ पूजन में उपयोग आने वाली आवश्यक सामग्री

पितृपक्ष की पूजन के दौरान कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है. विशेष रूप से सिर्फ सफेद फूल, गंगाजल, खीर, जौ, जनेऊ, कपूर, रोली, चावल, शहद, हवन सामग्री, रूई ,अगरबत्ती, दही, मिट्टी का दीया आदि. तोरई के पत्ते में पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है.

पितरों को भोजन अर्पित करने की विधि

पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन और जल अर्पित करने का विशेष महत्व है. सबसे पहले घर के द्वार पर आटे से चौक डाला जाता है. उसके बाद तुरई के पत्ते या किसी सफेद कपड़े पर भोजन रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है. इस दौरान विशेष रूप से सफेद फूलों का ही उपयोग किया जाता है. पितरों के लिए खीर, पूरी, हलवा, दाल, चावल, गंगाजल, दूध, दही, तिल, पापड़ भजिया, बड़े, गिलकी और तोरई की सब्जी इत्यादि को अर्पण किया जाता है. फिर हवन डालकर पूजा को संपन्न किया जाता है. पितरों को अर्पित किया हुआ भोजन का कुछ अंश पहले कौवा, गाय, चींटी और कुत्ते को खिलाया जाता है. इस दौरान ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जाता है.

पितृपक्ष के दौरान कौवे का विशेष महत्व

पितृपक्ष के दौरान कौवे का विशेष महत्व होता है. ऐसी मान्यता है कि कौवा यमराज का प्रतीक है. अगर कौवा आपके हाथ से भोजन ग्रहण कर लेता है तो मान्यता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं.

