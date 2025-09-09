ETV Bharat / state

सदियों पुरानी परंपरा ‘मुनादी’ आधुनिक दौर में भी जिंदा, जानें- कौन से सरकारी विभाग आज भी करते हैं इसका इस्तेमाल

सोशल मीडिया के क्रांति युग में आज भी जिंदा है, लाउडस्पीकर पर बजने वाली सावधान...होशियार...की आवाजें. जिन्हें कहा जाता है मुनादी....जानिए क्यों है जरूरी

Etv Bharat
आधुनिक दौर में भी मुनादी का दौर जारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 4:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 'सावधान होशियार, सभी को सूचित किया जाता है', माइक पर इस तरह की आवाजें जब गली मोहल्लों में सुनाई पड़ती है तो लोग घरों से बाहर निकलकर सुनने आते हैं, कभी सरकारी घोषणाएं, कभी पुलिस की ओर की गई अनाउमेंट, तो कभी बाढ़ बारिश की चेतावनी... लाउडस्पीकर पर मुनादी का दौर अब भा जारी है. आइये समझते हैं मुनादी क्या है और डिजिटल युग में भी क्यों मुनादी की उतनी ही अहमियत है जितनी पुराने जमाने में हुआ करती थी.

आज के इस डिजिटल और तकनीकी युग में भी सदियों पुरानी परंपरा 'मुनादी' अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है. राजाओं-महाराजाओं से लेकर मुगल शासन, ब्रिटिश हुकूमत और अब आधुनिक भारत में भी यह परंपरा जारी है. सूचना पहुंचाने का यह माध्यम आज भी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आज के आधुनिक दौर में अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि को सूचना के प्रमुख श्रोत हैं. आइए जानते हैं कि मुनादी क्या होती है और आज के इस आधुनिक युग में इस इसका क्या महत्व है.

समय चाहे बदल जाए, 'मुनादी' नहीं बदली! (SOURCE: ETV BHARAT)

जानिए क्या है मुनादी
मुनादी का अर्थ सार्वजनिक रूप से किसी आदेश या सूचना की घोषणा करना. प्राचीन समय में जब न अखबार थे और न ही रेडियो-टेलीविजन, तब किसी शाही फरमान, युद्ध की घोषणा, कर वसूली या धार्मिक आयोजन आदि की जानकारी ढोल-नगाड़े बजाकर दी जाती थी. छोटे - छोटे इलाकों व बाजारों में ढोल - नगाड़े आदि बजाकर लोगों को एकत्रित किया जाताथा. इसके बाद मुंडी करने वाला सूचना या आदेश पढ़कर लोगों को सुनता था. उसे दौर में साक्षरता कम थी ऐसे में मौखिक सूचनाओं या आदेश ज्यादा प्रभावी होते थे.

  • मुनादी का मतलब ढोल बजाकर सूचना देना है.
  • सदियों पहले से मुनादी में आदेश सुनाए जाते थे.
  • आज भी गांव-शहरों में मुनादी होती है.
  • हाल ही में बाढ़ व अपराधी पर मुनादी हुई.

लोग इसे सरकारी आदेश मानकर सुनते हैं.

राजाओं के दौर से ब्रिटिश शासन तक मुनादी
सदियों पहले राजाओं महाराजाओं के फरमान और प्रशासनिक आदेश मुनादी से प्रचारित होते थे. कर वसूली, अपराधियों की सजा और धार्मिक आयोजनों की सूचना भी इसी माध्यम से लोगों को दी जाती थी. ब्रिटिश शासन में भी नए कानून और टैक्स वसूली की घोषणा मुनादी से की जाती थी. साथ ही अपराधियों पर इनाम और उनकी सार्वजनिक निंदा भी इसी व्यवस्था से होती थी.

MUNADI IN MODERN ERA
पुलिस विभाग के अधिकारी मुनादी के दौरान (SOURCE: ETV BHARAT)

आधुनिक दौर में भी जारी मुनादी
आज टीवी, अखबार, इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए सूचना दूर-दराज तक पहुंचती है. बावजूद इसके मुनादी की परंपरा खत्म नहीं हुई है. गांव हो या शहर नीलामी प्रशासनिक आदेश, अपराधियों के प्रति गैंगस्टर, जिलाबदर, संपत्ति कर्क करने के आदेश की खबर आज भी ढोल की थाप पर माइक से मुनादी करके दी जाती है.

"मुनादी व्यवस्था आज भी कानून में बनी हुई है. कानूनी प्रक्रिया के तहत मुनादी कराई जाती है. सूचना देने का यह प्रभावी तरीका है. मुनादी के दौरान ढोल बजाकर दी गई सूचना लोगों के जहन में जल्द बस जाती है" – वेद भूषण, पूर्व एसीपी, दिल्ली पुलिस

यमुना का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ के खतरे के बीच कराई गई मुनादी
हाल ही में राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का खतरा बढ़ते ही सरकार की तरफ से नदी के किनारे आसपास की कॉलोनी में मुनादी कराई गई, जिसमें लोगों को बाहर से सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के साथ नदी के किनारे न जाने और अपने मवेशियों को न जाने देने की अपील की गई.

गाजियाबाद में अपराधी के बारे में की गई मुनादी
हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक अपराधी को प्रशासन की तरफ से जिला बदर किया गया. जिसकी मोहल्ले में मुनादी कराई गई. इस दौरान ढोल बजवाकर पुलिस ने माइक से लोगों को सूचना दी इस नाम के व्यक्ति को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है. इसके साथ ही उसके दरवाजे पर नोटिस भी चिपकाया किया गया.

आज भी क्यों असरदार है मुनादी
दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ग्रामीण और कस्बाई समाज में लोग मुनादी को अब भी 'सरकारी आदेश' मानकर गंभीरता से सुनते हैं और यही कारण है कि डिजिटल क्रांति के बावजूद यह परंपरा लोगों के विश्वास व संस्कृति में जिंदा है. जो हमारे शास्त्र हैं उसमें लिखित में है कि किस तरीके से मुनादी कराई जाती थी. उस वक्त कम्युनिकेशन का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं हुआ करता था तो मुनादी एक अच्छा माध्यम हुआ करती थी, जिसमें ढोल बजाकर सूचना दी जाती थी. अब आधुनिक समय में मुनादी का तरीका बदल रहा है, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज भेजकर सरकार आकस्मिक सूचनाएं दे देती है.

ये भी पढ़ें- "सुनो, सुनो सुनो...'लापता कोठी' ढूंढने पर 21 लाख का ईनाम" ED छापेमारी विवाद के बीच सौरभ भारद्वाज ने कराई मुनादी

For All Latest Updates

TAGGED:

OLD TRADITION OF ANNOUNCEMENTWHAT IN MUNADIमुनादी का अर्थMUNADI MEANING IN ENGLISHMUNADI IN MODERN ERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.