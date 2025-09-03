ETV Bharat / state

करमा पर्व में अविवाहित आदिवासी लड़कियां क्यों करती हैं निर्जला उपवास, जानें वजह - KARMA FESTIVAL 2025

आदिवासी समाज में करमा पर्व का विशेष महत्व है. आदिवासी लड़कियां इस पर्व में निर्जला उपवास पर रहती हैं.

Karma Festival In Ranchi
करमा पर्व के उपलक्ष्य पर नृत्य करते आदिवासी समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 7:53 PM IST

रांची: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व करम की धूम है. यह पर्व आदिवासियों का सबसे खास पर्व है. जिसमें नैतिक शिक्षा के साथ-साथ जीवन जीने का अद्भुत संदेश भी छुपा है. यह वही पर्व है जिसमें कुंवारी लड़कियां जहां एक ओर अपने भाई की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, वहीं दूसरी तरफ विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर के करम और ग्राम देवता की पूजा बड़ी ही आस्था और भक्ति भाव से करती हैं.

दिनभर व्रत रखने के बाद जनजातीय लड़कियां देर शाम अपने-अपने अखड़ा में जाकर अपने होनेवाले पति और संतान के लिए वरदान मांगती हैं. इस मनोकामना को पूरा करने के लिए पूजा की थाल भी खास रूप में सजायी जाती है. पूजा की थाल में डंडी लगे खीरे को पीले कपड़े से लपेटकर अन्य फल-फूल के साथ अखड़ा में सजाया जाता है.

नृत्य प्रस्तुत करते आदिवासी समाज के लोग और करमा पर्व का महत्व बताते मुख्य पाहन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्य पाहन ने दी जानकारी

इस संबंध में रांची के मुख्य पाहन जगलाल कहते हैं कि यह हमारी पौराणिक परंपरा है, जिसका वर्णन ननका-ननकी की कथा में वर्णित है जो इस अवसर पर पाहन द्वारा बताया जाता है. जनजातीय समुदाय इसे करम कथनी भी कहते हैं. इस कथा में ननका-ननकी को बहुत दिनों तक संतान नहीं होने पर उन्होंने ग्राम देवता और करम की पूजा की. तत्पश्चात स्वप्न में ग्राम देवता कहते हैं कि भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन अपने हित अपेक्षित के साथ शाम में उपवास और पूरे स्वच्छता के साथ अपना अखड़ा या अंगना में करम की पूजा करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी. उसी अनुसार से पूजा-अर्चना की गई. तत्पश्चात एक साल के अंदर ननका-ननकी को जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम करमा और धर्मा रखा गया.

कई दिनों पहले शुरू हो जाती है तैयारी

करमा पर्व की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है. करमा पूजा से 7 दिन पहले ही करमा पूजा करने वाली युवतियां जो करमयतिन कहलाती हैं वो जावा उठाती हैं. जावा उठाने के लिए युवतियां सबसे पहले डलिया या टोकरी में नदी से बालू उठाती हैं. उसके बाद पारंपरिक विधि-विधान के साथ बालू में 5 या 7 प्रकार के अन्न के बीजों को डालती हैं. इसे जावा उठाना कहते हैं.

Karma Festival In Ranchi
अखड़ा को फूलों से सजाते आदिवासी. (फोटो-ईटीवी भारत)

आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा कहते हैं कि यह एक प्रकृति पर्व है, जो हमें इस सृष्टि के बारे में बताता है. इसके माध्यम से जो संकेत मिलते हैं वह नैतिकता की सीख देता है. मुख्य पाहन जगलाल कहते हैं कि पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोग अखड़ा में करम देव के चारों ओर घूम-घूमकर नृत्य करते हैं. इस दौरान खासकर झारखंड का लोक नृत्य ‘झूमर’ किया जाता है.

Karma Festival In Ranchi
करम वृक्ष. (फोटो-ईटीवी भारत)

जानिए क्या है करम पेड़ की खासियत

करम वृक्ष का खास महत्व है. इसे ना केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि आदिवासी समुदाय इसे समृद्धि, सौभाग्य और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक मानते हैं. करम वृक्ष की बजाय इसकी शाखाओं की पूजा की जाती है. जो अच्छे कर्म, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है. जिसके छाल और पत्तों में औषधीय गुण होते हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, और यह शुद्ध हवा और ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है.

