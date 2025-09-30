ETV Bharat / state

नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों होता है खास, जानिए इसका महत्वन

ऐसे में इसके पीछे क्या है आध्यात्मिक महत्व? इसे बताते हुए रांची के चुटिया श्रीराम मंदिर के स्वामी सत्यनारायण कहते हैं कि कुंवारी कन्या सामान्य नहीं हैं बल्कि वो शक्ति का प्रतीक हैं, जिसमें हमारी श्रृष्टि टिकी हुई है. उनके विविध गुणों के कारण शक्तिस्वरूपा के रुप में उन्हें पूजा जाता है. इसलिए जब हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनके शक्ति स्वरूप को कुंवारी कन्या में देखते हैं. उन्हें स्मरण करते हुए इनका पूजन एवं भोजन कराकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं.

रांची : नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा मां की आराधना भक्त कर रहे हैं. दुर्गा पूजा के दौरान कुंवारी कन्याओं का पूजन और भोजन की परंपरा रही है. महाअष्टमी और नवमी के मौके पर कन्या पूजन बड़े ही विधि विधान से की जाती है, जिसका हिंदू धर्म में खासा महत्व है. बुधवार यानी कल नवमी है, इस दिन श्रद्धालु खासतौर पर कन्या पूजन कर लाभ अर्जित करना चाहेंगे.

कुंवारी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है. इनका पूजन करने से घर में सुख, शांति, सौभाग्य और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसीलिए दुर्गा पूजा के मौके पर कन्या पूजन की परंपरा रही है, जो जीवन में नैतिकता और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है. ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से वैसी कन्या जो 2 से 10 वर्ष की हो, उनका पूजन करने से मनोवांछित फल मिलता है. वैसे तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है. स्वामी सत्यनारायण के अनुसार यह दिन पूरे दुर्गा पूजा के दौरान सबसे खास दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां का पूर्ण रूप देखने को मिलता है.

ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)

ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)

अर्थात कुमारी पूजा करने से पापों का नाश होता है. कुमारी कन्या साक्षात् प्रकृति का स्वरूप होती है. कुमारी के देह में योगिनीगण निवास करती हैं. कुमारी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है विशेषकर शारदीय नवरात्र में जो बलि-होम आदि कृत्य हैं वो सभी कुमारी कन्या पूजन का षोडश कला भी नहीं होती. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तरह से कुंवारी कन्या का पूजन विधि विधान के साथ करने से सर्वबाधा हरण और सभी मनोकामना पूर्ण होती है.

