'टैरिफ बम' से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट, एक लाख रोजगार खतरे में - US TARIFFS IMPACT

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री संकट में. निर्यात ठप होने की आशंका. देखिए ये रिपोर्ट...

ऊनी धागा फैक्ट्री
बीकानेर में ऊनी धागा फैक्ट्री (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 8:58 PM IST

बीकानेर: देश और दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकी बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री इस समय एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है. अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ ने इस पूरे उद्योग की नींव हिला दी है. बीकानेर से यूपी के भदोही तक जो ऊनी धागा सप्लाई होता है. वहीं, धागा विश्वभर में निर्यात होने वाले कारपेट निर्माण में उपयोग होता है. इस नई टैरिफ नीति के कारण बीकानेर से शुरू होकर भदोही और फिर अमेरिका तक पहुंचने वाला ये पूरा सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है.

व्यापारियों की चिंता: बीकानेर के वरिष्ठ ऊन कारोबारी राजाराम सारडा ने इस नीति को व्यवहारिक रूप से गलत करार दिया है. उनका कहना है कि अमेरिका आज भी भारत के कारपेट का सबसे बड़ा खरीदार है और बीकानेर-भदोही की पूरी इंडस्ट्री अमेरिका पर ही निर्भर है. इस नई टैरिफ व्यवस्था से अगर जल्दी समाधान नहीं निकला, तो वूलन इंडस्ट्री के लिए यह बुरे दौर की शुरुआत होगी.

बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट (ETV Bharat Bikaner)

अब तक कारोबारी आपसी रिश्तों के आधार पर व्यापार को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद यह तय करना मुश्किल होगा कि उसका बोझ कौन उठाएगा. भारतीय निर्यातक या अमेरिकी व्यापारी. इससे भारत से भेजा गया माल पोर्ट से वापस आ सकता है, जो बीकानेर के व्यापारियों के लिए भारी नुकसान होगा.

ऊनी धागा फैक्ट्री
बीकानेर की ऊनी धागा फैक्ट्री (ETV Bharat GFX)

ऑर्डर कैंसिल होने की आशंका: दूसरे ऊन कारोबारी दिलीप कुमार ने उदाहरण देते हुए बताया कि अभी तक जो कारपेट 15,000 रुपए में बिकता था, वह अब 22,500 रुपए में जाएगा. अमेरिका में इतना महंगा कारपेट कोई नहीं खरीदेगा. वहां का व्यापारी टैरिफ नहीं भरेगा और भारतीय व्यापारी घाटे का सौदा नहीं करेंगे. इस स्थिति में ऑर्डर कैंसिल होंगे और उत्पादन बंद होने की नौबत आ सकती है. इसका असर दोनों ही देशों में महंगाई के रूप में सामने आ सकता है.

बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री
बीकानेर में ऊनी धागों की कई फैक्ट्रियां हैं (ETV Bharat Bikaner)

इतिहास दोहराने की आशंका: ऊन कारोबारी श्रीलाल चांडक ने बताया कि उनका परिवार पिछले सवा सौ साल से इस कारोबार से जुड़ा है और इस तरह की परिस्थितियां उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि करीब 45-50 साल पहले इंग्लैंड और रूस के साथ भी ऐसा ही हुआ था. टैक्स विवाद के चलते बीकानेर का माल पोर्ट से लौटा दिया गया और उसे समुद्र में फेंकना पड़ा, जिससे कई बड़े ऊन उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गए थे.

बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री
180 से 200 रुपए किलो तक औसत है कीमत (ETV Bharat Bikaner)

हर रोज डेढ़ लाख किलो प्रोडक्शन: बीकानेर में वूलन इंडस्ट्री की करीब 250 इकाइयां हैं. इनमें हर दिन 1 लाख से 1.5 लाख किलो तक ऊनी धागा तैयार होता है. यह धागा मुख्यतः कारपेट निर्माण के लिए भदोही भेजा जाता है. औसतन इस धागे की कीमत 180 से 200 रुपए प्रति किलो है, जिससे यह समझा जा सकता है कि प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार बीकानेर से होता है.

बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री से करीब एक लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इनमें इकाइयों के संचालक, कर्मचारी, श्रमिक, ट्रांसपोर्टर, एजेंट और घरेलू कामगार शामिल हैं. अमेरिका की टैरिफ नीति से सीधे तौर पर इन सभी की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है.

