सोशल मीडिया के मैदान में लड़ी जा रही चुनावी जंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हथियार

सोशल मीडिया ने 21वीं सदी में राजनीतिक प्रचार को बदल दिया. यह तेज, सस्ता और प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसके साथ आती है कई चुनौतियां.

Impact of social media
सोशल मीडिया का प्रभाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 3:14 PM IST

10 Min Read
पटना: 21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन ने जनजीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है. राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही. खासकर चुनावी समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, एक्स (X), यूट्यूब और व्हाट्सएप प्रमुख प्रचार उपकरण बन गए हैं. पहले जहां दीवारों पर नारे लिखे जाते थे, अब वही संदेश मोबाइल स्क्रीन पर नजर आते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक दलों को जनता से सीधा जुड़ने का तेज, सस्ता और प्रभावी माध्यम प्रदान किया है, जिससे प्रचार के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं.

सामाजिक मीडिया का स्वरूप: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि सोशल मीडिया का नाम जुबान पर आते ही सामाजिक मीडिया दिखने लगता है. सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका यह है कि बहुत कम समय में बहुत दूर तक एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाना. किसी भी मुहिम या अभियान को चलाने के लिए सोशल मीडिया सबसे आसान माध्यम है, जिसके जरिए सामाजिक-राजनीतिक संगठन से लेकर बड़े-बड़े नेता तक इसका उपयोग करने लगे हैं.

सोशल मीडिया बना चुनावी हथियार (ETV Bharat)

प्रचार का आसान माध्यम: कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि राजनीतिक दल के साथ ही सरकार भी सोशल मीडिया का अब जमकर प्रयोग करने लगी है. बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी योजना की स्वीकृति होती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, एक्स के जरिए आम लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है. राजनीतिक दलों के नेता चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, अब जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता अपने हर कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं. इसके पीछे कारण यह है कि लगभग हर हाथ में मोबाइल रहता है. लोग आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

सीधा संवाद और सस्ता प्रचार: राजनीतिक दलों को डिजिटल मीडिया इसलिए भाता है, क्योंकि यह कम खर्चीला और असरदार है. एक ट्वीट या वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. दलों के नेताओं को अब अखबार या टीवी चैनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता. वे सीधे मतदाता से जुड़ सकते हैं. देश में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, खासकर 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाता सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं.

Impact of social media
हर कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट (ETV Bharat)

सोशल मीडिया की ताकत: कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि सोशल मीडिया की ताकत बढ़ती जा रही है. इसका ताजा उदाहरण बगल के देश नेपाल में देखने को मिला. सोशल मीडिया पर बैन की वजह से वहां पर सरकार चली गई. बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रचार चला और वहां की सत्ता बदल गई.

फॉलोअर्स का है अहम खेल: वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सोशल मीडिया पर किसके कितने फॉलोअर हैं लोग अब देखते हैं. इससे साफ हो जाता है कि धीरे-धीरे सोशल मीडिया का प्रभाव पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है. देश ही नहीं विश्व के सभी नेता की लोकप्रियता का पैमाना इस रूप में देखा जाता है कि किसके कितने फॉलोअर है. जितने फॉलोअर होते हैं उसी हिसाब से उनके एक संदेश को व्यूज मिलते हैं.

Impact of social media
नेपाल में सोशल मीडिया की ताकत (ETV Bharat)

क्यों पसंद है सोशल मीडिया: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के लिए पहली पसंद बन गया है, क्योंकि यह कम खर्च में प्रभावी परिणाम देता है. सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश तेजी से लाखों लोगों तक पहुंचता है, जिससे खास वर्गों और क्षेत्रों को लक्षित करना आसान हो जाता है. 24×7 सक्रियता और तुरंत प्रतिक्रिया की सुविधा दलों को अपने समर्थकों से सीधा संवाद करने का मौका देती है. इसके अलावा, यह विरोधियों पर दबाव बनाने और नरेटिव सेट करने का एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ है.

देश में सोशल मीडिया के फॉलोअर: पूरी दुनिया में 5.24 अरब लोग से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोशल मीडिया के उपयोग करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में उनके फॉलोअर की संख्या करोड़ों में है. वहीं विभिन्न ग्रुप्स के जरिए राजनीतिक दल हर तरह का संदेश तुरंत व्यापक जनसमूह तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है.

सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि 2014 का लोकसभा चुनाव "पहला सोशल मीडिया चुनाव" माना गया था. पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा ने डिजिटल कैंपेन का जमकर इस्तेमाल किया. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अलावे कांग्रेस, क्षेत्रीय दल के अलावे छोटे राजनीतिक दल यहां तक की निर्दलीय उम्मीदवार भी संगठित तरीके से डिजिटल प्रचार में उतरे. देश के सभी राज्यों में डिजिटल मीडिया का जमकर उपयोग कर रही है.

क्षेत्रीय दल और आईटी सेल में बढ़ोतरी: बिहार से लेकर उत्तर-पूर्व तक, हर क्षेत्रीय दल अपने आईटी सेल बना चुके हैं. बिहार में भी पहलीवार 2015 विधानसभा चुनाव में सोशल एवं डिजिटल कैंपेनिंग पर फोकस किया गया. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू और आरजेडी के तरफ से प्रशांत किशोर की कंपनी को हायर किया गया. बीजेपी के डिजिटल मीडिया कैंपेन के खिलाफ बिहार में पहली बार क्षेत्रीय दलों का डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार का असर दिखा. यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में सभी राजनीतिक दलों ने अपने आईटी सेल का निर्माण किया.

सोशल मीडिया का महिलाओं पर असर: सोशल मीडिया ने पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है. सोशल मीडिया पर अब महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं. सोशल मीडिया ने महिलाओं को सामाजिक धार्मिक एवं घरेलू गतिविधियों के अलावे राजनीति से जोड़ा है. अब महिलाएं घर बैठे ही राजनीतिक चर्चाओं और अभियानों में भाग ले रही हैं. महिला नेताओं की सक्रियता भी सोशल मीडिया पर बढ़ी है.

सोशल मीडिया पर महिलाओं का प्रभाव: बिहार में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य वहीं राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, बांसुरी स्वराज, कंगना राणावत जैसी हस्तियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधे जनता से संवाद करती हैं. महिला मतदाता शक्ति को ध्यान में रखते हुए, दल अब अलग डिजिटल कैंपेन भी चलाते हैं. जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर केंद्रित पोस्ट और वीडियो शामिल है.

Impact of social media
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

एक्टिव रहने का बड़ा माध्यम: दरभंगा की रहने वाली रिमू झा कहना है कि मिथिलांचल की महिलाओं ने सखी बहिनपा नाम से एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया था. उस ग्रुप की वह एक्टिव मेंबर. इस ग्रुप के माध्यम से न केवल भाषा का प्रचार हो रहा है बल्कि मिथिला का कल्चर, भाषा एवं अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वह लोग लगातार एक्टिव हैं. आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी इस ग्रुप से तकरीबन 37 हजार महिला इस ग्रुप से जुड़ चुकी है.

"2 महीने 3 महीने पर बिहार के जिलों के साथ-साथ बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में रहने वाली मिथिला की महिलाओं का मेल मिलाप का यह एक बड़ा माध्यम बन गया है. अब तो विदेश में रहने वाली बिहार की महिलाओं का इस ग्रुप के माध्यम से मिलना जुलना और बैठकी होता है जो बिहार के संस्कृति को बढ़ाने में मदद करती है."- रिमू झा, सदस्य सखी, बहिनपा

महिलाओं में जागरूकता का माध्यम: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रदर्शनी का मानना है कि सोशल मीडिया के साथ महिलाएं भी अब अधिक संख्या में जुड़ने लगी है. अब हर घर में महिलाएं सोशल मीडिया यूज करती है. अब महिलाएं सोशल मीडिया को घर-घर तक पहुंचा दी है महिलाएं और किचन में कैसे सब्जी बनाया जाता है, साड़ी पहनने का सही तरीका क्या है, हर चीज के लिए अलग-अलग तरह की क्रिएटर बन गई है.

मॉडर्न मीडिया का रूप: वरिष्ठ पत्रकार और सोशल मीडिया एक्सपर्ट सुनील पांडेय का मानना है कि सोशल मीडिया को अब लीगली मॉडर्न मीडिया कहा जाने लगा है. सोशल मीडिया अब इतना इफेक्टिव हो गया है कि वह हर घर तक पहुंच रखता है. यह एक ऐसा हाथ हैंडलिंग माध्यम है कि मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया की जानकारी आपके हाथ में है. प्रचार प्रसार का सस्ता, कारगर मध्यम यही है. यही कारण है कि हर दल एवं नेता सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं. हर राजनीतिक दल का आईटी सेल दल की नीतियों एवं नेताओं के अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचने में मदद करती.

"2014 से पहले टेलीविजन और अखबार प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम था लेकिन पिछले डेढ़ दशकों से सोशल मीडिया ने प्रचार प्रसार में सबों को पीछे छोड़ दिया है. इसके पीछे कारण यह है कि सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है. हर हाथ में मोबाइल है और नीचे तबके से लेकर पढ़े-लिखे वर्ग तक सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करते हैं."-सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

सोशल मीडिया की चुनौतियां: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि डिजिटल राजनीति के फायदे जितने हैं, खतरे भी उतने ही गंभीर हैं. फेक न्यूज और अफवाहें चुनाव के दौरान तेजी से फैलती हैं. ट्रोलिंग और नफरत की राजनीति लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता को गिराती है. डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, एवं किसी के खिलाफ निगेटिव सेट करने का काम करती है.

भविष्य की बदलती तस्वीर: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि आने वाले वर्षों में चुनावी राजनीति का बड़ा मैदान सोशल मीडिया ही होगा. गांवों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ, डिजिटल प्रचार और गहराई तक जाएगा. पारंपरिक सभाओं और रैलियों की जगह अब मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर चुनावी जंग ज्यादा दिखेगी. यही कारण है कि निर्वाचन आयोग भी सोशल मीडिया के विरुद्ध प्रचार को रोकने के लिए हाउ टू कंट्रोल फेक न्यूज को लेकर काम कर रही है.

SOCIAL MEDIA ON POLITICSDIGITAL REVOLUTION ERASOCIAL MEDIA IMPACT ON POLITICSसोशल मीडिया का प्रभावIMPACT OF SOCIAL MEDIA

