पटना: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार बिहार में इतने लंबे समय तक रहे. वह पिछले दो हफ्ते से 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हुए हैं. अब उनकी यात्रा का समापन होने जा रहा है. आखिरी दिन यानी 1 सितंबर को वह तेजस्वी यादव के साथ पटना में पदयात्रा करेंगे. 1300 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से न केवल उन्होंने कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की, बल्कि जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की. उनकी यात्रा ने प्रदेश कांग्रेस को नई ऊर्जा दी तो महागठबंधन के घटक दलों के लिए भी संजीवनी का काम किया.
साथियों को ताकत का एहसास कराया: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 अगस्त को रोहतास से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की. 23 जिले और 60 विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए अब यात्रा अंतिम पड़ाव पर है. 14 दिन की यात्रा ने महागठबंधन के तमाम घटक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया. शुरुआती दौर में राहुल गांधी के रथ पर कुछ ही दलों के नेता नजर आए लेकिन बाद में सीपीआई के प्रतिनिधि को भी जगह दी गई. तेजस्वी यादव जहां सारथी के रूप में नजर आए, वहीं दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी भी साथ-साथ चले.
राहुल की यात्रा तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी: भले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में साथ-साथ रहे लेकिन कांग्रेस नेता के समर्थन में जुट रही भीड़ को देखकर सहयोगी दलों के नेता अंदर से चिंतित भी नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी ने बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया और संकेत दिए कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी शर्तों पर समझौता (गठबंधन) करेगी. कांग्रेस जीतने वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है.
2020 में 19 सीटों पर मिली जीत: 2020 में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी और वाम दलों के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं लेकिन सफलता सिर्फ 19 सीटों पर मिली. वहीं 2015 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 27 सीटों पर जीत मिली थी. पार्टी को कुल मिलाकर 6.7% वोट मिला. 1995 के बाद यह सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था.
2010 में अकेले लड़ी थी कांग्रेस: 2010 विधानसभा चुनाव में आरजेडी से उसका गठबंधन टूट गया. कांग्रेस ने बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन जीत सिर्फ 4 सीटों पर ही मिल पाई. उस चुनाव में आरजेडी का भी करारी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं अब 2025 के चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में ज्यादा हिस्सेदारी का दावा करने की तैयारी में है. पार्टी को वैसी सीट चाहिए, जिस पर जीत हासिल हो सके.
दलित-ईबीसी वोटबैंक पर नजर: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बिहार में लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है. वह मुस्लिम के साथ-साथ दलित और पिछड़ा-अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए जोर-आजमाइश करते दिखे. सासाराम से यात्रा की शुरुआत की और 23 जिलों से होते हुए आरा पहुंचे. संविधान की बात करने वाले राहुल सोमवार को पटना के गांधी मूर्ति के पास से पदयात्रा शुरू करेंगे और अंबेडकर की मूर्ति पर पदयात्रा की समापन करेंगे.
अल्पसंख्यक वोट बैंक पर महागठबंधन में खींचतान: वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है और पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय दिखे हैं. तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब यह है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है. लोकसभा चुनाव में सीमांचल में अच्छा परफॉर्म कर कांग्रेस ने इस बात को साबित किया.
एनडीए नेताओं के समक्ष बड़ी चुनौती: राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खेमे में भी बेचैनी है. राहुल गांधी ने जिस तरीके से SIR को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया. वह एनडीए नेताओं के लिए चिंता का विषय है. पिछड़ों और अधिक पिछड़ों के बीच जिस तरीके से जाकर राहुल गांधी के वोट छीनने की बात कर रहे थे. उससे एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ. एनडीए नेताओं के समक्ष आने वाले दिनों में भ्रम की स्थिति से निपटने की चुनौती होगी.
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई है. इस यात्रा से महागठबंधन खेमे में ऊर्जा का संचार हुआ है. इसके साथ ही समर्थक भी सक्रिय हुए हैं. वह मुस्लिम-दलित और अति पिछड़ा वोट को पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोट बैंक की बदौलत खोई हुई जमीन को वापस करने में लगी है.
"बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला है. इससे कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित हैं. घटक दलों में भी मैसेज गया है कि राहुल गांधी बिहार को लेकर सीरियस हैं. हालांकि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, सहयोगी दलों के लिए उतनी ही चुनौती बढ़ सकती है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार
पुराने वोट बैंक पर नजर: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के संकेत स्पष्ट हैं कि आने वाले दिनों में वह फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे और महागठबंधन की सियासत भी उनकी शर्तों पर होगी. उनके निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग तो है ही, साथ ही साथ पुराना वोट बैंक भी है. राहुल की कोशिश का क्या असर पड़ेगा, इसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा.
"राहुल गांधी यात्रा बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा करती है. राहुल गांधी एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और जहां उनके निशाने पर चुनाव आयोग हैं तो दूसरी तरफ वह अपने बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
