2020 और 2024 में NDA को मिली करारी शिकस्त, 2025 में PM मोदी दिलाएंगे शाहाबाद में जीत?

May 28, 2025

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार कार्यक्रम शुरू हो गया है. वह 29 और 30 मई को दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं. इस दौरान करोड़ों की योजना की सौगात के साथ-साथ रोड शो और रैली को भी संबोधित करेंगे. पीएम बिक्रमगंज की सभा के जरिए शाहाबाद को साधने की कोशिश करेंगे. 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा था. एक तरह से सूपड़ा साफ हो गया था. शाहाबाद कभी एनडीए का गढ़ था, ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी. शाहाबाद में एनडीए के सामने चुनौती: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि शाहाबाद में 2020 में चिराग पासवान के कारण एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था. जेडीयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी के दो उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे. 22 में से 19 सीट महागठबंधन ने जीत लिया था. एक सीट बसपा ने जीता, लेकिन जीत के बाद विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए. वहीं बीजेपी ने आरा और बड़हरा जीतकर गठबंधन की लाज बचा ली. पीएम मोदी की रैली का शाहाबाद इलाके पर असर (ETV Bharat) लोकसभा चुनाव में भी लगा झटका: 2024 में शाहाबाद की सभी चारों लोकसभा सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि उससे पहले यानी 2019 के चुनाव में एनडीए को शाहाबाद की सभी चारों सीट पर जीत मिली थी. 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को महज 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी. हालांकि उस चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) "शाहाबाद में पिछले चुनावों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था. 2020 में चिराग पासवान फैक्टर के कारण नुकसान हुआ है. हालांकि 2025 में हालात बदले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से एनडीए के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं लेकिन परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि महागठबंधन का पहले उत्तर बिहार में अच्छी पकड़ थी लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उत्तर बिहार में उनकी स्थिति ठीक नहीं रही. इसके उलट जिन इलाकों में पहले एनडीए की बेहतर स्थिति थी, वहां भी महागठबंधन ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई. हालांकि वह कहते हैं कि 2020 में चिराग पासवान के कारण तो 2024 में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के कारण एनडीए को शाहाबाद में नुकसान उठाना पड़ा था.

