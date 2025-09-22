ETV Bharat / state

जीएसटी कटौती का असर: जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लगी नए वाहनों की कतार

जयपुर में नए खरीदे गए वाहन को शोरूम से निकालने के बाद सीधे मोतीडूंगरी गणेश मंदिर लाकर पूजा करवाने की परंपरा है. इसके चलते नवरात्र के पहले दिन जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर नए वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवरात्र के पहले दिन ही बड़ी संख्या में नए वाहन बिके और लोग उनकी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे.

जयपुर: केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई बड़ी राहत का असर त्योहारी सीजन में दिख रहा है. नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर में इस सीजन के पहले दिन ही दुपहिया और चौपहिया वाहनों की रिकॉर्ड संख्या में बिक्री हुई. जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने के बाद आम जनता को वाहनों की कीमतों में काफी राहत मिली है. इसके चलते चौपहिया वाहनों की कीमतों में लगभग 50 हजार से एक लाख रुपए तक की कमी आई है. दुपहिया वाहन 15-20 हजार रुपए तक सस्ते हुए हैं.

क्या बोले खरीदार: नई कार खरीदने के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे गोविंद दीक्षित का कहना था कि सरकार ने जीएसटी में राहत देकर आमजन खासकर मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने कहा, 'मैंने खुद एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, जिस पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी है. पेट्रोल और डीजल कारों पर सरकार ने जीएसटी 28% से सीधे 18% कर दी. यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ा तोहफा है.' एक अन्य कार खरीदार मनीष अग्रवाल का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारों पर जीएसटी स्लैब घटाकर मध्यमवर्गीय परिवारों को एक सौगात दी है, जिससे अब उनका कार खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा.

नए कार की पूजा करवाने आए. (ETV Bharat Jaipur)

बुकिंग ज्यादा, स्टॉक कम: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी कम होने का सकारात्मक असर इस नवरात्रि सीजन में साफ देखने को मिल रहा है. हालात यह है कि गाड़ियों की बुकिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन वाहनों का स्टॉक कम है. बीते वर्ष के नवरात्रि सीजन की तुलना में इस बार चौपहिया और दोपहिया वाहनों की बिक्री दोगुनी होने का अनुमान है.

दोगुनी बिक्री होने का अनुमान: बीते साल त्योहारी सीजन में लगभग 1,93,857 वाहन बिके थे. इस बार अनुमान है कि बिक्री दोगुनी होगी. इस सीजन में 3 लाख से अधिक वाहनों के बिकने की उम्मीद है. वर्ष 2023 में यह बिक्री 1,48,298 रही थी. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार छोटे और मिड-सेगमेंट वाहनों की मांग सबसे अधिक रहने की संभावना है. इस बार जीएसटी 18% होने का फायदा कार बाजार को सिर्फ अल्पकालिक बिक्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक मिल सकता है. इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी.