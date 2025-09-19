ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

भंवरलाल के परिवार की तस्वीर ईटीवी भारत ने दिखाई थी. 11 बच्चों में 5 दृष्टिबाधित थे, जिनका इलाज हुआ और बच्चों को विशेष चश्मे मिले.

दृष्टिबाधित बच्चों को मिले चश्मे (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 7:57 PM IST

5 Min Read
उदयपुर: जिले के झाड़ोल उपखंड का लीलावास गांव, जहां कालबेलिया समाज का एक परिवार तंबू में रहकर गरीबी से जंग लड़ रहा था. बीमारी और बेबसी से घिरा यह परिवार किसी सरकारी योजना तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जब ईटीवी भारत राजस्थान ने इस परिवार की दशा दिखाई, तो हालात बदलने शुरू हुए.

भंवरलाल का परिवार कचरा बीनकर अपना जीवन चला रहा था. परिवार बड़ा था, 13 सदस्य, जिनमें 11 बच्चे हैं. भंवरलाल का यह परिवार कचरा बीनकर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक होने से गरीबी, कुपोषण और शिक्षा से दूरी जैसी समस्याएं बढ़ती गईं. सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि भंवरलाल के 11 बच्चों में से 5 जन्म से ही दृष्टिबाधित थे, अब तक उनका कोई इलाज नहीं हुआ था. तंबू में रहने वाला यह परिवार न तो पक्के घर का मालिक था और न ही किसी सरकारी योजना का लाभार्थी.

ईटीवी भारत की खबर का असर: ईटीवी भारत ने जब यह खबर दिखाई कि "तंबू में तंगहाल 13 जिंदगियां, परिवार के 11 में से 5 बच्चे जन्म से दृष्टिबाधित", तो यह खबर हर किसी के दिल को छू गई. इस रिपोर्टिंग ने समाज और प्रशासन दोनों को झकझोर दिया. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो से यह खबर दिखाई और यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई. राजस्थान चाइल्ड एडवाइजरी ग्रुप (आर-केग) के सदस्य सक्रिय हुए और गांव का दौरा किया. वहां जाकर उन्होंने परिवार की समस्याओं को समझा और सरकार के सामने उठाया. बच्चों को इलाज दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई.

एमबी अस्पताल में इलाज: उदयपुर के महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल में इन बच्चों की जांच हुई. डॉक्टरों ने बताया कि कई बच्चों को विशेष नंबर के चश्मों की आवश्यकता है, लेकिन ये चश्मे सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे, तभी सामाजिक संगठन और भामाशाह आगे आए. आर-केग ने जिम्मेदारी ली और उदयपुर के गायत्री सेवा संस्थान के सहयोग से बच्चों को डॉक्टर की सलाह अनुसार चश्मे उपलब्ध करवाए.

मासूम को चश्मा पहनाते हुए (ETV Bharat Udaipur)

जब बच्चों ने पहली बार साफ देखा: वह क्षण भावुक कर देने वाला था जब गायत्री सेवा संस्थान के विवेकानंद सभागार में बच्चों को चश्मे पहनाए गए. पहली बार बच्चों ने अपनी आंखों से दुनिया को साफ-साफ देखा. छोटी बच्ची ‘खुशी’ का चेहरा सबसे अलग था, जब उसने अपने पिता से लिपटकर कहा, "अब मैं देख सकती हूं”, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं, जो मुस्कान बरसों से गायब थी, वह आज लौट आई. जब बच्चों ने चश्मा पहनकर अपनी आंखों में सपनों की चमक महसूस की, तब उनके माता-पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े. वह खुशी के आंसू थे, क्योंकि बरसों से जिस उजाले की उम्मीद थी, वह आज सामने था. पिता भंवरलाल ने कहा, "हमें लगा था कि हमारे बच्चों की जिंदगी ऐसे ही अंधेरे में बीत जाएगी, पर आज हमें उम्मीद मिली है, अब हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकेंगे."

ईटीवा भारत की खबर के बाद सरकार और समाजसेवियों से मिली मदद (ETV Bharat Udaipur)

समाज का बढ़ता कदम: आर-केग के अध्यक्ष और समाज सेवी चन्द्रगुप्त सिंह चौहान ने बताया कि गांव की विजिट के दौरान कई गंभीर स्थितियां सामने आई थीं. पूरी स्थिति को लेकर मंत्री और अधिकारियों से चर्चा की गई. गांव को जहां मां-बाड़ी की सौगात मिली, वहीं बच्चों के इलाज की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई. उन्होंने कहा कि जब तक ये बच्चे मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाते, तब तक आर-केग लगातार फॉलोअप करता रहेगा.

राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य और आर-केग के महासचिव डॉ. शैलेन्द्र पण्ड्या ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में चश्मों की अनुपलब्धता बड़ी समस्या थी. ऐसे में भामाशाह डॉ. राहुल व्यास, हिम्मत सोनी और प्रेम चारण ने मिलकर बच्चों को चश्मे उपलब्ध करवाए. भामाशाह हिम्मत सोनी ने तो यहां तक घोषणा की कि 100 बच्चों की निःशुल्क जांच और चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे. यह पहल केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए नई उम्मीद बन गई.

चश्मा पहनने के बाद मासूम बच्चों की खुशी (ETV Bharat Udaipur)

सिर्फ इलाज नहीं, जीवन की दिशा: बच्चों को चश्मे दिलाने के साथ ही परिवार को कुछ महीनों का राशन किट भी दिया गया है. बच्चों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब प्रयास यह है कि परिवार को आवासीय पट्टा मिले और उन्हें पक्का घर भी मिल सके. इसके अलावा आसपास के बच्चों का सर्वे हो रहा है कि कितने बच्चे स्कूल या आंगनबाड़ी जाते हैं, ताकि शिक्षा की मुख्यधारा से किसी बच्चा छूट न पाए.

