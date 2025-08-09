जगदलपर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में ईटीवी भारत के खबर का बड़ा असर हुआ है. स्वास्थ्य सुविधाओं से हो रहे खिलवाड़ के मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मृत व्यक्ति के नाम से चलाए जा रहे हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने ताला जड़ दिया है.

ETV भारत की खबर का असर: दरअसल बस्तर जिले में मृत व्यक्ति के नाम पर मां दंतेश्वरी ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया. लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों से सवाल किया गया. हाल ही में बस्तर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी इस मामले में सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कहते हुए CMHO को निर्देश दिया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई है.

जगदलपुर अस्पताल सील (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर सीएमएचओ डॉ. संजय बसाक ने कहा "दंतेश्वरी ट्रामा एंड क्रिटिकल अस्पताल बिनाका मॉल के सामने स्थित है. अस्पताल में टीम गई हुई थी. अस्पताल को लेकर काफी शिकायत थी. जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर अस्पताल संचालित करने की जानकारी मीडिया से मिली थी."

मृत व्यक्ति के नाम पर चल रहा था हॉस्पिटल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएमएचओ ने आगे बताया "अस्पताल के 4 पार्टनरों की गतिविधियां भी अलग अलग है. कोई शासकीय कर्मचारी है. किसी की पत्नी व बेटे के नाम का जिक्र है. जिसे दोष मानते पाते हुए कार्रवाई की गई. नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. वार्निंग लेटर भी दिया गया था."

स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई का दिया था निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां दंतेश्वरी ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सील: बस्तर सीएमएचओ के मुताबिक डायरेक्टर की मौत होने पर नर्सिंग होम एक्ट के जिला अध्यक्ष के अनुसार 8 अगस्त को संचालन नहीं करने की हिदायत देते हुए अस्पताल की गतिविधियां को रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया है. अस्पताल के सील होने से कीमती मशीनों के खराब होने का डर है. इस अवधि में जब तक नया लाइसेंस प्राप्त नहीं करते तब तक उन्हें अस्पताल संचालन, अस्पताल खोलने और मरीजों को देखने की अनुमति नहीं है.