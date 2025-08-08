बलौदाबाजार: बीते 11 साल से बलौदाबाजार के पलारी का दिव्यांग पुरुषोत्तम कुर्रे अपनी पेंशन राशि के लिए दर दर भटक रहा था. ईटीवी भारत ने 6 अगस्त 2025 को उसकी आवाज जिला प्रशासन और आम लोगों तक पहुंचाई. ईटीवी भारत की इस खबर पर फौरन असर हुआ और शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को दिव्यांग पुरुषोत्तम कुर्रे को उनकी पेंशन राशि का स्वीकृति पत्र मिला.

कलेक्टर ने दिया पेंशन का स्वीकृति पत्र: शुक्रवार को बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वयं उन्हें पेंशन स्वीकृति पत्र सौंपा और आश्वासन दिया कि अगले माह से पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी.

11 साल लंबे अंतराल के बाद मिली पेंशन की स्वीकृति: बिनौर गांव जो बलौदाबाजार के पलारी क्षेत्र में पड़ता है. पुरुषोत्तम कुर्रे वहीं के निवासी हैं. पुरुषोत्तम कुर्रे बचपन से दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर की मदद से ही चल-फिर पाते हैं. साल 2010 से 2014 के बीच उन्हें हर महीने 200 रुपये की पेंशन मिलती थी. यह पेंशन उनके एसबीआई खाते में मिलती थी. उसके बाद जैसे ही उनका आधार कार्ड बना, पेंशन आना बंद हो गया.

उसके बाद से उन्होंने पंचायत, जनपद, नगर पालिका, समाज कल्याण विभाग और यहां तक कि कलेक्टर तक को दर्जनों बार आवेदन दिए. लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिलता आपका नाम 2002 के सर्वे में नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी. नतीजा, 11 साल का लंबा इंतजार, टूटती उम्मीदें और सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर.

ईटीवी भारत की खबर से जगी संवेदनशीलता: मंगलवार को पुरुषोत्तम कुर्रे कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे, लेकिन उन्हें कलेक्टर से मिलने के लिए व्हीलचेयर तक उपलब्ध नहीं कराई गई. ETV भारत ने उनकी यह दर्दभरी कहानी, साथ ही कलेक्टर कार्यालय में सामान ढोने के लिए रखी गई व्हीलचेयर के इस्तेमाल जैसी असंवेदनशील तस्वीर को प्रमुखता से प्रकाशित किया. रिपोर्ट सामने आते ही कलेक्टर दीपक सोनी ने मामले की गंभीरता को समझा और समाज कल्याण विभाग को तुरंत जांच के निर्देश दिए. उपसंचालक सिनीवाली गोयल ने भी पेंशन दिलाने का भरोसा दिलाया.

कलेक्टर से मिला पेंशन का स्वीकृति पत्र: जो काम 11 वर्षो में नहीं हो सका वो ETV भारत पर खबर प्रकाशन के तीन दिनों के अंदर हो गया. सभी कार्रवाई पूरी करते हुए समाज कल्याण विभाग ने पुरुषोत्तम कुर्रे की पेंशन स्वीकृत कर दी. शुक्रवार को कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वयं उन्हें स्वीकृति पत्र सौंपा और उनसे कहा कि अब आपकी पेंशन अगले माह से शुरू हो जाएगी. जो हक है, वह आपको मिलेगा.

दिव्यांग पुरुषोत्तम कुर्रे के चेहरे पर आई खुशी: पेंशन का स्वीकृति पत्र मिलते ही पुरुषोत्तम कुर्रे के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी. उन्होंने कहा कि मैं ETV भारत का धन्यवाद करता हूं. अगर यह खबर नहीं छपती, तो शायद मैं अभी भी भटकता रहता.

कलेक्टर ऑफिस में मिलेगी व्हीलचेयर की सुविधा: ETV भारत की रिपोर्ट में उठाए गए व्हीलचेयर के मुद्दे पर भी प्रशासन ने संज्ञान लिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में समाज कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया कि कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की उचित व्यवस्था अब सुनिश्चित की जाएगी. जिससे यहां आने वाले दिव्यांग प्रार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.