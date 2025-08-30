कांकेर: 17 जुलाई को ETV भारत कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के अंतर्गत कानागांव की पहाड़ी और जंगलों में स्थित धारपारुम पहुंचा. यहां कई किलोमीटर दूर तक पठारीय क्षेत्र है. जो इसके व्‍यू प्‍वांइट को और भी खास बनाता है. यहां आसपास के गांव वालों के साथ ही कई सैलानी भी मिले. जिनसे बात करने पर उन्होंने धारपारुम को पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही.

ईटीवी भारत ने दिखाई थी धारपारुम पर्यटक स्थल की खूबसूरती: ETV भारत पर इस खबर देखने के बाद गुरुवार को कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी और जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर सहित कांकेर प्रशासन की टीम धारपारुम पहुंची.

ETV भारत ने धारपारुम की तस्वीर दिखाई थी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धारपारुम का होगा विकास: जिले के कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी और पूरी टीम कच्चे रास्ते के जरिए धारपारुम पहुंची. धारपारुम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई एक खाईनुमा संरचना है, जहां पर मनमोहक व्यू पॉइंट के अलावा प्राकृतिक झरना और गुफा भी है. इस क्षेत्र में अच्छी तरह से भ्रमण करने पर कई पुरातत्विक शैलचित्र भी यहां मिले. बताया गया कि वर्तमान में सामुदायिक प्रबंधन के तहत धारपारुम का संचालन ग्रामीण कर रहे हैं. मानसून के सीजन में पूरा क्षेत्र हरी भरी वादियों से घिर गया है. हर रोज काफी संख्या में यहां सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है.

कांकेर जिला प्रशासन की टीम पहुंची धारपारुम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांकेर का नया पर्यटनस्थल धारपारुम: कलेक्टर क्षीरसागर ने पूरे क्षेत्र का सघन मुआयना किया. ग्रामीणों से चर्चा कर धारपारूम क्षेत्र की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली. कलेक्टर ने कहा कि इसे नवीन पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने के लिए जो भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी, वह पूर्ण की जाएगी.

कांकेर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर है धारपारुम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांकेर जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी ने कहा कि ETV भारत के माध्यम से कांकेर जिले में छुपे इस खूबसूरत जगह के बारे में पता चला है. बहुत रमणीय स्थल है. यहां व्यू प्वाइंट, शैल चित्र, झरना है. ग्रामीणों की तरफ से वहां सारी व्यवस्था की जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात गांव के लोगों ने यहां साफ-सफाई रखी है.धारपारुम को पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा.