बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है. ETV भारत ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रदेशभर में बहस छिड़ गई. अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. संभागवार जांच समिति गठित कर दी गई है.

अतिथि व्याख्याता भर्ती विवाद: हाल ही में जारी आदेश के अनुसार अतिथि व्याख्याता भर्ती में अब केवल समान अंक होने पर ही छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. पहले के नियम में स्थानीय उम्मीदवारों को सीधी प्राथमिकता दी जाती थी. इस बदलाव के बाद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिल गया, जिससे छत्तीसगढ़ के NET और SET पास युवाओं में गहरी नाराजगी फैल गई.

अतिथि व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया पर मंत्री टंकराम वर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ETV भारत ने 21 अगस्त को इस मुद्दे को विशेष रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया था:

छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल, अभ्यर्थी बोले – नौकरी हमारे राज्य की, मौका बाहरी राज्यों को

इस खबर में युवाओं ने कई सवाल उठाए.

जब हम यहीं पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो नौकरी में पहला हक़ हमारा क्यों नहीं?- मानसी बाजपेई, अभ्यर्थी

मैं तीन बार NET-SET क्वॉलिफाई कर चुका हूं, फिर भी सूची में नाम तक नहीं आता-भानुप्रताप साहू, NET पास अभ्यर्थी

ETV भारत की खबर के बाद प्रदेशभर में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाने लगा. छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने आरोप लगाया कि कई कॉलेजों के प्राचार्यों ने मनमाने तरीके से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया.

ETV भारत ने मंत्री से किया सीधा सवाल: ETV भारत ने पूछा, "अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा. पहले स्थानीय को प्राथमिकता थी, अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को समान दर्जा दे दिया गया?

मंत्री टंकराम वर्मा का जवाब: "छत्तीसगढ़ सरकार के जो नियम बने हैं उसमें मूल रूप से स्थानीय लोगों को प्राथमिक्ता देना है. कहीं कहीं पर शिकायतें आई कि भर्ती में गड़बड़ी हुई. गड़बड़ी की शिकायतों की जांच की जा रही है. जितने जगह भर्ती प्रक्रिया होनी थी, अस्थायी रूप से स्थगित किए हैं. शिकायत की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होगी."

मंत्री टंकराम वर्मा ने ये भी कहा "यह कहना गलत है कि बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है. हमारे नियम में साफ लिखा है कि स्थानीय छत्तीसगढ़ी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. शिकायत के बाद ही स्थगित किया गया है. जांच के बाद आगे बढ़ेंगे."

अतिथि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बड़ी बातें: