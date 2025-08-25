ETV Bharat / state

अतिथि व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक, बलौदाबाजार में ETV भारत की खबर का असर - IMPACT OF ETV BHARAT

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अतिथि व्याख्याता भर्ती में गड़बड़ी पर जांच समिति गठित की गई है.

BALODABAZAR NEWS
ETV भारत की खबर का असर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 8:48 AM IST

3 Min Read

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है. ETV भारत ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रदेशभर में बहस छिड़ गई. अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. संभागवार जांच समिति गठित कर दी गई है.

अतिथि व्याख्याता भर्ती विवाद: हाल ही में जारी आदेश के अनुसार अतिथि व्याख्याता भर्ती में अब केवल समान अंक होने पर ही छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. पहले के नियम में स्थानीय उम्मीदवारों को सीधी प्राथमिकता दी जाती थी. इस बदलाव के बाद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिल गया, जिससे छत्तीसगढ़ के NET और SET पास युवाओं में गहरी नाराजगी फैल गई.

अतिथि व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया पर मंत्री टंकराम वर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ETV भारत ने 21 अगस्त को इस मुद्दे को विशेष रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया था:

छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल, अभ्यर्थी बोले – नौकरी हमारे राज्य की, मौका बाहरी राज्यों को

इस खबर में युवाओं ने कई सवाल उठाए.

जब हम यहीं पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो नौकरी में पहला हक़ हमारा क्यों नहीं?- मानसी बाजपेई, अभ्यर्थी

मैं तीन बार NET-SET क्वॉलिफाई कर चुका हूं, फिर भी सूची में नाम तक नहीं आता-भानुप्रताप साहू, NET पास अभ्यर्थी

ETV भारत की खबर के बाद प्रदेशभर में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाने लगा. छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने आरोप लगाया कि कई कॉलेजों के प्राचार्यों ने मनमाने तरीके से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया.

ETV भारत ने मंत्री से किया सीधा सवाल: ETV भारत ने पूछा, "अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा. पहले स्थानीय को प्राथमिकता थी, अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को समान दर्जा दे दिया गया?

मंत्री टंकराम वर्मा का जवाब: "छत्तीसगढ़ सरकार के जो नियम बने हैं उसमें मूल रूप से स्थानीय लोगों को प्राथमिक्ता देना है. कहीं कहीं पर शिकायतें आई कि भर्ती में गड़बड़ी हुई. गड़बड़ी की शिकायतों की जांच की जा रही है. जितने जगह भर्ती प्रक्रिया होनी थी, अस्थायी रूप से स्थगित किए हैं. शिकायत की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होगी."

मंत्री टंकराम वर्मा ने ये भी कहा "यह कहना गलत है कि बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है. हमारे नियम में साफ लिखा है कि स्थानीय छत्तीसगढ़ी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. शिकायत के बाद ही स्थगित किया गया है. जांच के बाद आगे बढ़ेंगे."

अतिथि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बड़ी बातें:

  • उच्च शिक्षा विभाग ने संभागवार जांच समिति गठित की
  • भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी
  • 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
  • जहां नियुक्ति हो चुकी है, वहां फिलहाल रोक नहीं
तीजा पोरा पर महतारी वंदन योजना की नई घोषणा से महिलाओं में खुशी, साड़ी वितरण में मचा हंगामा
साय मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक, गृह विभाग नाकाम, विजय शर्मा को हटाएं सीएम- दीपक बैज
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के खिलाफ अमित शाह की 'नक्सलवाद को बढ़ावा दिया' वाली टिप्पणी से कांग्रेस नाराज

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है. ETV भारत ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रदेशभर में बहस छिड़ गई. अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. संभागवार जांच समिति गठित कर दी गई है.

अतिथि व्याख्याता भर्ती विवाद: हाल ही में जारी आदेश के अनुसार अतिथि व्याख्याता भर्ती में अब केवल समान अंक होने पर ही छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. पहले के नियम में स्थानीय उम्मीदवारों को सीधी प्राथमिकता दी जाती थी. इस बदलाव के बाद बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिल गया, जिससे छत्तीसगढ़ के NET और SET पास युवाओं में गहरी नाराजगी फैल गई.

अतिथि व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया पर मंत्री टंकराम वर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

ETV भारत ने 21 अगस्त को इस मुद्दे को विशेष रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया था:

छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल, अभ्यर्थी बोले – नौकरी हमारे राज्य की, मौका बाहरी राज्यों को

इस खबर में युवाओं ने कई सवाल उठाए.

जब हम यहीं पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो नौकरी में पहला हक़ हमारा क्यों नहीं?- मानसी बाजपेई, अभ्यर्थी

मैं तीन बार NET-SET क्वॉलिफाई कर चुका हूं, फिर भी सूची में नाम तक नहीं आता-भानुप्रताप साहू, NET पास अभ्यर्थी

ETV भारत की खबर के बाद प्रदेशभर में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमाने लगा. छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने आरोप लगाया कि कई कॉलेजों के प्राचार्यों ने मनमाने तरीके से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया.

ETV भारत ने मंत्री से किया सीधा सवाल: ETV भारत ने पूछा, "अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा. पहले स्थानीय को प्राथमिकता थी, अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को समान दर्जा दे दिया गया?

मंत्री टंकराम वर्मा का जवाब: "छत्तीसगढ़ सरकार के जो नियम बने हैं उसमें मूल रूप से स्थानीय लोगों को प्राथमिक्ता देना है. कहीं कहीं पर शिकायतें आई कि भर्ती में गड़बड़ी हुई. गड़बड़ी की शिकायतों की जांच की जा रही है. जितने जगह भर्ती प्रक्रिया होनी थी, अस्थायी रूप से स्थगित किए हैं. शिकायत की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होगी."

मंत्री टंकराम वर्मा ने ये भी कहा "यह कहना गलत है कि बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है. हमारे नियम में साफ लिखा है कि स्थानीय छत्तीसगढ़ी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. शिकायत के बाद ही स्थगित किया गया है. जांच के बाद आगे बढ़ेंगे."

अतिथि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बड़ी बातें:

  • उच्च शिक्षा विभाग ने संभागवार जांच समिति गठित की
  • भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी
  • 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
  • जहां नियुक्ति हो चुकी है, वहां फिलहाल रोक नहीं
तीजा पोरा पर महतारी वंदन योजना की नई घोषणा से महिलाओं में खुशी, साड़ी वितरण में मचा हंगामा
साय मंत्रिमंडल विस्तार असंवैधानिक, गृह विभाग नाकाम, विजय शर्मा को हटाएं सीएम- दीपक बैज
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के खिलाफ अमित शाह की 'नक्सलवाद को बढ़ावा दिया' वाली टिप्पणी से कांग्रेस नाराज

For All Latest Updates

TAGGED:

GUEST LECTURER RECRUITMENT PROCESSETV भारत की खबर का असरअतिथि व्याख्याता भर्ती छत्तीसगढ़GUEST LECTURER RECRUITMENT CGIMPACT OF ETV BHARAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.