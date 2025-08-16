ETV Bharat / state

बिहार में बारिश ने कम की रफ्तार, आज पटना समेत इन जिलों में खिलेगी धूप - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार में बारिश कम हो रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. जिससे धूप निकलेगी और गर्मी बढ़ सकती है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2025 at 7:32 AM IST

पटना: बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. IMD पटना के अनुसार आज से तीन दिनों तक बारिश होने की कम संभावना है. ऐसे में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

2-3 दिनों में तापमान में होगी वृद्धि: IMD पटना के अनुसार अगले 2-3 दिनों में राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

IMD पटना ने जारी किया फोरकास्ट (ETV Bharat)

इन जिलों में ग्रीन अलर्ट: उत्तर-पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज, दक्षिण पूर्व बिहार के जिला भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगाड़िया में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में होगी बारिश: उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, उत्तर पूर्व बिहार के जिला सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिला में में में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी. बाकी स्थानों पर मौसम साफ रहेगा.

इन जिलों में नहीं होगी बारिश: दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय में बारिश नहीं होगी. यहां बाद साफ रहेंगे और धूप खिलेगी.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

प्रमुख शहरों का तापमान

जिला तापमान

पटना 34.5°C

बांका 32.6°C

रोहतास 33.0°C

मुजफ्फरपुर 33.0°C

नालंदा 33.7°C

गया 33.5°C

छपरा 34.2°C

भागलपुर 34.2°C

शेखुरा 35.1°C

दरभंगा 34.6

मोतिहारी 35.0°C

