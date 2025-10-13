ETV Bharat / state

झारखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई, IMD ने की आधिकारिक घोषणा

झारखंड से मानसून की विदाई हो गई है. मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की है.

Monsoon in JHarkhand
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:48 PM IST

रांची: मौसम विभाग (IMD) ने आधिकारिक रूप से झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस वर्ष झारखंड में मानसून का आगमन 17 जून 2025 को हुआ था. मौसम केंद्र की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, मानसून की विदाई के बाद झारखंड में मौसम सामान्यतः शुष्क रहता है और क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा के मौसम का समापन हो जाता है.

मौसम केंद्र रांची के अनुसार, मानसून की विदाई एक प्रकार से मौसम के प्रकार में बदलाव का संकेत देती है और अब राज्य शुष्क और ठंडे मौसम की ओर अग्रसर होगा. रांची मौसम केंद्र के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में आधिकारिक रूप से मानसून ऋतु 01 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है.

इस दौरान झारखंड में कुल वर्षा 1198.8 मिमी हुई जो सामान्य औसत वर्षापात 1022.9 मिमी से 17% ज्यादा है. उन्होंने बताया कि औसत सामान्य वर्षापात से 19% अधिक या 19% तक कम बारिश भी (Departure: -19% से +19%) सामान्य वर्षापात की श्रेणी में आता है. ऐसे में झारखंड में इस वर्ष सामान्य मानसूनी बारिश हुई है.

मौसम केंद्र, रांची के अनुसार, इस वर्ष झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून की झारखंड में वास्तविक अवधि 17 जून 2025 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच 118 दिनों की रही. इस दौरान कुल वास्तविक वर्षा 1243.9 mm हुई जो सामान्य वर्षा 1009.0 mm से +23% अधिक है. यह वर्षा अधिक्य (Excess Rain) (Departure: +20% से +59%) की श्रेणी में आता है.

वैसे तो 01 जून से 30 सितंबर तक हुई मानसून की बारिश को ही मानसूनी बारिश के रूप में गणना की जाती है लेकिन अगर राज्य में मानसून के आगमन से लेकर विदाई तक (मॉनसून ऋतु) के दौरान हुई बारिश को देखें तो राज्य के कुल 24 जिलों में से 08 जिलों में अधिक्य (Excess Rain) (Departure: +20% से +59%), 15 जिलों में सामान्य वर्षा (Normal Rain) (Departure: -19% से +19%); 01 जिले में कम (Deficient Rain) (Departure: -20% से -59%) वर्षा हुई है. सबसे अधिक वर्षा पूर्वी सिंहभूम में 1666.1 mm (Departure: +52%) जबकि सबसे कम वर्षा गोड्डा जिले में 750.5 mm (Departure: -18%) दर्ज की गई.

