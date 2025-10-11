मध्य प्रदेश में ठंड की दस्तक, 17 साल में अक्टूबर में 14 डिग्री पर आया न्यूनतम तापमान
मध्य प्रदेश में होने लगा ठंड का अहसास. अक्टूबर में कई शहरों में 14 डिग्री तक गिरा पारा. महीने के आखिर में पड़ेगी तेज ठंड.
भोपाल: मध्य प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में मानसून विदाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क और साफ नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 36 घंटों में प्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा. कुछ जगहों पर केवल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. वहीं, जोरदार बारिश के बाद अब दिन में चटक धूप खिल रही है और शाम होते ही गुलाबी ठंडक का अहसास होने लगा है. इस बार ठंड की शुरुआत सामान्य से कुछ जल्दी हो गई है और संभावना है कि दीपावली तक लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले लें.
17 साल में अक्टूबर में तेज ठंड
राजधानी भोपाल में पारा अक्टूबर में 18 डिग्री तक गिर गया है, जो पिछले 17 वर्षों में पहली बार हुआ है. पचमढ़ी के मुकाबले राजगढ़ और इंदौर शहरों में तापमान अधिक ठंडा महसूस हो रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजगढ़ में 14.5 डिग्री, इंदौर में 15.5 डिग्री और खंडवा में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. भोपाल में भी न्यूनतम पारा 18 डिग्री तक गिरा है.
गुना में हुई सबसे ज्यादा बारिश
मानसून सीजन के दौरान इस साल गुना जिले में सबसे ज्यादा 65.6 इंच बारिश दर्ज की गई. मंडला और रायसेन में 62 इंच से अधिक, जबकि श्योपुर और अशोकनगर में 56 इंच से अधिक बारिश हुई. इसके विपरीत, सबसे कम बारिश वाले जिलों में शाजापुर (28.9 इंच), खरगोन (29.6 इंच), खंडवा (32 इंच), बड़वानी (33.5 इंच) और धार (33.6 इंच) शामिल हैं.
अक्टूबर के लास्ट में तेज ठंड
मौसम विभाग ने बताया कि, ''साल 2025 में ठंड की शुरूआत से पहले ही उत्तर भारत में पहाड़ों पर पहली बर्फबारी ने दस्तक दे दी है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है. जिसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है. अक्टूबर की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे रातें अब से ही ठंडी हो रही हैं. आने वाले दिनों में कई जिलों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. खासकर रात का समय गुलाबी ठंड के लिए जाना जाएगा. हालांकि, दोपहर तक अधिकतर जिलों में धूप खिल जाती है, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है.
मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, अगले चार-पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान केवल कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही है. इसका मतलब है कि प्रदेश में ठंड का दौर पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और मानसून का असर अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.