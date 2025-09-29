यूपी में 48 घंटे बाद आएगा बारिश का झोंका; नवरात्र की नवमी पर मानसून प्रदेश को भिगोएगा, 11 जिलों में IMD का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 2.4 मिमी के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 82% कम है.
September 29, 2025
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. आसमान साफ होने की वजह से तेज धूप खिल रही है. मौसम में आद्रता होने तथा तेज धूप खिलने से उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 10 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. इसके अलावा अन्य सभी जिले सूखे रहे. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.
यूपी के 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा ,औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.
24 घंटे में सामान्य से कम बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.2 मिमी के सापेक्ष 0.2 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो समान्य से 93% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.02 मिमी के सापेक्ष 0.8 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 42% कम है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में तेज धूप खिली, जिससे उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी में अब तक कितनी हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 2.4 मिमी के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 82% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 28 सितंबर तक अनुमानित बारिश 742.2 मिमी के सापेक्ष 700.6 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 6% कम है.
कहां कितनी हुई बारिश
- ललितपुर 12 मिमी
- बांदा 3.3 मिमी
- इटावा 2 मिमी
- फिरोजाबाद 2 मिमी
- बलिया 2 मिमी
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 4 से 5 दोनों के दौरान कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. 48 घंटे तक ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं 48 घंटे बाद 1 से 3 अक्टूबर तक बारिश के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है.
