बरेली में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने किया प्रदर्शन का ऐलान, डीएम-एसपी ने फोर्स के साथ की गश्त, कहा- बिना अनुमति नहीं होगा प्रोग्राम
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जिले की शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है.
बरेली: आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया है. इसको देखते हुए और त्योहारों को देखते हुए बरेली पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाली जगहों में पैदल गश्त की.
प्रदर्शन या रैली करने की इजाजत नहीं: जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जिले में धारा 123 BNSS लगी हुई है. बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने या रैली करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
तौकीर रजा ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया: बरेली में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में धरना प्रदर्शन कर आई लव मोहम्मद को लेकर और शाहजहांपुर में नबी की शान में हुई गुस्ताखी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया है.
डीएम-एसपी ने फोर्स के साथ किया मार्च: गुरुवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स सहित बरेली शहर के संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाले बाजार, मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से बातचीत कर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की.
कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ किया, तो खैर नहीं: बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का ऐलान किया है. जिले में धारा 123 BNSS लागू है. उसका कोई भी उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिले की शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई गड़बड़ी करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ायी गश्त: बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि चल रहे त्योहारों को देखते हुए और शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर जिलाधिकारी के साथ लगभग 1000 पुलिस कर्मियों के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके, बाजार वाले इलाके, संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल गश्त की.
300 जवानों की क्यूआरटी बनाई गई: एसएसपी ने कहा कि जिले में कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कोई काम करने की कोशिश करता है, लोगों को उकसाता है या कुछ करता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिले में लगभग 6000 पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें से 300 जवानों की क्यूआरटी बनाई गई है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे.
