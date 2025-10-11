आगरा जामा मस्जिद से इमाम का सामान फेंका गया; इंतजामिया कमेटी अध्यक्ष समेत चार पर केस दर्ज
एसीपी छत्ता पीयुष कांत राय ने बताया कि मंटोला थाना पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले जांच शुरू कर दी है.
October 11, 2025
आगरा: ताजनगरी में जामा मस्जिद के इमाम का सामान फिंकवाने का मामला सामने अया है. इमाम के बेटे ने शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी समेत चार लोगों पर केस दर्ज कराया है. यह विवाद मस्जिद पर कब्जे को लेकर है, जिसमें शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष और इमाम आमने-सामने आ गए हैं.
एसीपी छत्ता पीयुष कांत राय ने बताया कि मंटोला थाने में शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी, शबाब, अमन और वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की मंटोला थाना पुलिस विवेचना कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला: पुलिस अधिकारियों की मानें तो यह मामला शाही जामा मस्जिद के इनाम इरफानउल्लाह खां निजामी और शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के बीच का है. शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने दो महीने पहले इमाम इरफानउल्लाह खां निजामी को हटाकर जामा मस्जिद में उनकी जगह नया इमाम नियुक्त किया.
इमाम की गैर-मौजूदगी में सामान फेंका: इमाम इरफानउल्लाह खां के बेटे अहमद रजा खां निजामी ने आरोप लगाया कि मस्जिद परिसर में इमाम के कमरे में उनके पिता का सामान रखा था. पिता के मस्जिद में बैठने की जगह (हुजरे) पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है. शाही जामा मस्जिद के चेयरमैन जाहिद कुरैशी की शह पर गुरुवार दोपहर कब्जा किया गया.
इसकी वजह से शबाब भाई, अमन और वकील ने मेरे पिता का सामान बाहर निकालकर फेंक दिया. आरोपियों ने यह सब कुछ मेरे पिता की गैर-मौजूदगी में किया है. जब उन्हें इस बारे में जानकारी हुई तो विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. यह सब कुछ बिना वक्फ बोर्ड, जिलाधिकारी, पुरातत्व विभाग की अनुमति के किया गया है.
दहशत में परिवार, पुलिस से गुहार: पीड़ित अहमद रजा खां निजामी का आरोप है, कि लगातार मुकदमों के बावजूद अध्यक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है. यह सब राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रहा है. इसकी वजह से पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है. आरोपितों ने पिता को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में हैं.
