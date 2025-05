ETV Bharat / state

Published : May 21, 2025 at 3:37 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:23 PM IST

पलवल: भारत पाक तनाव के बाद पूरे देश में सेना सहित पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है. बात अगर हरियाणा की करें तो अब तक प्रदेश से 5 पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. ऐसे में पुलिस प्रशासन चप्पे-चप्पे में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है. इस बीच पलवल सीआईए टीम ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है. फिलहाल टीम उससे पूछताछ कर रही है. नूंह का हथियार तस्कर गिरफ्तार: दरअसल, बुधवार को पलवल सीआईए टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान इकलाश के रूप में हुई है, वो नूंह का रहने वाला है. युवक के पास से दस पिस्टल, पांच देशी कट्टे और 12 मैगजीन बरामद किए गए हैं. शुरुआती पूछताछ में शख्स ने कबूल किया कि वो महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश बॉर्डर से हथियार तस्करी करता है. पुलिस ने इकलाश को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है. पलवल सीआईए टीम को मिली बड़ी सफलता (ETV Bharat)

भारी मात्रा में हथियार बरामद: इस बारे में डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि "सीआईए के टीम ने केएमपी रोड पर मिंडकौला गांव के काट के पास से एक युवक को वाहन सहित गिरफ्तार किया है. युवक की गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा मिला है. जिनमें 10 देशी पिस्टल, 5 देशी कट्टे, 10 जिन्दा कारतूस और 12 मैगजीन शामिल है. पूछताछ में युवक ने अपना नाम इकलाश बताया. वो नूंह का रहने वाला है. इकलाश अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा करता है. उसके ऊपर अलग अलग स्थानों पर दो अन्य आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं." पूछताछ जारी: इकलाश जब्त की गई अवैध हथियारों के जखीरे को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश बॉर्डर से लेकर आया था और इसे हरियाणा और राजस्थान में सप्लाई करने जा रहा था. इस बीच पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है. डीएसपी ने बताया कि बरामद अवैध हथियार के स्त्रोत एवं नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. हथियार तस्करी के नेटवर्क का जल्द ही भंडाफोड़ होगा.नेटवर्क से जुड़े किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. ये भी पढ़ें: पंचकूला में अवैध हथियार और हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार, मिली 3 दिन की पुलिस रिमांड

