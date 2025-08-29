बीजापुर: नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में रेत के अवैध परिवहन पर सियासी संग्राम जारी है. कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. शुक्रवार को बीजापुर से कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने जिला प्रशासन और बीजेपी की राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

"जिला प्रशासन करा रही रेत का अवैध परिवहन": विक्रम मंडावी ने कहा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग भोपालपटनम क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करवा रही है. उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जिले से अन्य राज्यों को रेत का अवैध परिवहन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जिले की रॉयल्टी की चोरी भी है. इसकी गहन जांच होनी चाहिए. यह सब भाजपा की डबल इंजन सरकार के इशारे और संरक्षण में ही संभव हो रहा है.

तीमेड में रेत के अवैध भंडारण को लेकर सरकार ने कथित रेत ठेकेदार और भाजपा नेता गौतम राव पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. उसके बावजूद ठेकेदार ने आज तक यह राशि नहीं चुकाई है. वह धड़ल्ले से जिले से पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेत का अवैध परिवहन कर रहा है- विक्रम मंडावी, कांग्रेस विधायक

विक्रम मंडावी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: विक्रम मंडावी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जिले के सभी रेत खदानों का ठेका भाजपा सरकार में एक ही व्यक्ति, भाजपा नेता गौतम राव को कैसे मिल गया? यह संयोग नहीं, बल्कि भाजपा नेताओं द्वारा डबल इंजन सरकार के संरक्षण में रेत के अवैध परिवहन का सबूत है. यह सब भाजपा की डबल इंजन की सरकार के इशारे पर कथित ठेकेदार और भाजपा नेता गौतम राव को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नाक के नीचे हो रहा है. अधिकारी तो परिवहन को वैध बताने में लगे हैं, लेकिन हकीकत में भंडारण एवं परिवहन नियमों का पालन नहीं हो रहा.

बीजापुर का रेत तेलंगाना के हैदराबाद औऱ महाराष्ट्र के जिलों में जा रहा है. जिससे स्थानीय स्तर पर रेत की कमी हो रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं. पीएम आवास योजना एवं सरकारी निर्माण कार्यों के लिए रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि इसे अवैध रूप से दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है- विक्रम मंडावी, कांग्रेस विधायक

बीजेपी नेता गौतम राव से नहीं वसूली गई फाइन: विक्रम शाह मंडावी ने इन आरोपों के बाद राज्य सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गौतम राव ने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडारण किया था, जिसे प्रशासन ने जब्त कर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन आज तक जब्त रेत की नीलामी क्यों नहीं की गई, यह स्पष्ट नहीं है. हमारी मांग है कि जब्त रेत को स्थानीय ग्राम सभाओं को सौंप दिया जाए. जिससे इसका उपयोग जिले के विकास में हो सके. प्रतिदिन दर्जनों ट्रक बिना नाप-तौल के रेत का अवैध परिवहन करते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों को भेजे जा रहे हैं.

खनिज विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ट्रकों की आवाजाही की जांच नहीं की जा रही, न ही ओवरलोडिंग पर आरटीओ द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है. खनिज विभाग ने ठेकेदार और भाजपा नेता गौतम राव को रॉयल्टी बुक सौंप दी है, जिसका दुरुपयोग कर एक रॉयल्टी पर्ची पर दो-तीन ट्रकों से रेत का परिवहन किया जा रहा है. रास्ते में इन ट्रकों की कहीं जांच नहीं होती- विक्रम मंडावी, कांग्रेस विधायक

"पूरे केस में हाईलेवल जांच हो": विक्रम शाह मंडावी ने इस पूरे केस में हाई लेवल जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन क इस धंधे की जांच होनी चाहिए. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जिससे जिले के संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके.

गरीब व्यक्ति अगर अपने उपयोग के लिए रेत लाता है तो उसे ऊपर कार्रवाई होती है. पर बीजेपी राज में बीजेपी नेता और ठेकेदार गौतम राव पर कार्रवाई नहीं हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब खनिज विभाग को देना चाहिए.जिले में अवैध रेत परिवहन बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अवैध रेत परिवहन के ख़िलाफ़ क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी. - विक्रम मंडावी, कांग्रेस नेता

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के इन आरोपों पर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अब देखना होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी कैसे जवाब देती है.