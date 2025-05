ETV Bharat / state

बिलासपुर फोरलेन एरिया में अवैध विदेशी चॉकलेट-कोल्डड्रिंक बिक्री का भंडाफोड़, माप-तौल विभाग की बड़ी कार्रवाई - BILASPUR ILLEGAL CHOCOLATES CASE

अवैध विदेशी चॉकलेट-कोल्डड्रिंक बिक्री का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

Published : May 16, 2025 at 4:30 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 4:40 PM IST

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला के फोरलेन एरिया में अवैध रूप से बिक रही विदेशी चॉकलेट और कोल्डड्रिंक को लेकर माप-तौल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने निरीक्षण के दौरान कई रेस्तरां और ढाबों से ऐसी वस्तुएं जब्त की हैं, जिनमें न तो एक्सपायरी डेट दर्ज थी, न निर्माण की तिथि और न ही गुणवत्ता से संबंधित कोई जानकारी दी गई थी. वहीं, गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी प्रोडक्ट विदेशों में तैयार किए जाते हैं. यह छापेमारी विशेष रूप से किरतपुर नेरचौक फोरलेन के अंतर्गत आने वाले मंडी भराड़ी, औहर और पनोह क्षेत्रों में स्थित रेस्तरां और खाने-पीने के प्रतिष्ठानों पर की गई. सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा के नेतृत्व में माप-तौल विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान इन उत्पादों को जब्त किया और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को इसकी जानकारी प्रदान की. अवैध विदेशी चॉकलेट-कोल्डड्रिंक बिक्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat) प्रवीण सिउटा ने कहा, "हमारी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट में विदेशी ब्रांड्स के चॉकलेट व कोल्डड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं, जिनके लेबल पर कोई वैध जानकारी नहीं दी गई है. यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है. जब्त किए गए उत्पादों में कुछ ऐसे ब्रांड शामिल हैं, जो भारत में अधिकृत रूप से पंजीकृत नहीं हैं और न ही उनके पास आयात संबंधी वैध दस्तावेज हैं".

प्रवीण सिउटा ने कहा कि इसके अलावा पैकिंग पर न तो एमआरपी अंकित था और न ही किसी तरह की हिंदी या अंग्रेजी में जानकारी. इससे यह संदेह गहराया कि इन वस्तुओं को अवैध रूप से देश में लाया गया है और बिना जांच के उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है.

विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में माप-तौल विभाग ने फोरलेन एरिया में स्थित सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे बिना वैध जानकारी और गुणवत्ता जांच के किसी भी विदेशी खाद्य उत्पाद की बिक्री न करें. अगर अगली बार इस तरह का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. माप-तौल विभाग ने साफ किया है कि इस प्रकार के उत्पाद न केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. विभाग ने जब्त किए गए उत्पादों के सैंपल एकत्रित कर उन्हें प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सैंपल जांच के बाद यदि इनमें किसी प्रकार के हानिकारक रसायन या घटिया सामग्री पाई जाती है, तो दोषियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है. माप-तौल विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी दुकान, होटल या रेस्तरां में बिना लेबल, एक्सपायरी या गुणवत्ता जानकारी वाले विदेशी उत्पाद देखें, तो तुरंत विभाग को सूचित करें. यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें प्रशासन और जनता को मिलकर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करनी होगी. वहीं, बिलासपुर जिला के फोरलेन एरिया में माप-तोल विभाग की यह कार्रवाई न केवल अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने का प्रयास है, बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या इस मुहिम से स्थानीय बाजारों में विदेशी उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर विराम लगता है या नहीं. फोरलेन एरिया के मंडी भराड़ी, औहर और पनोह क्षेत्र के रेस्तरां में विदेशी चॉकलेट और कोल्डड्रिंक मिले हैं. यह पूरी तरह से अवैध है, विभाग ने इसके सैंपल भी लिए हैं. नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं:- प्रवीण सिउटा, सहायक नियंत्रक, माप तौल विभाग, बिलासपुर ये भी पढ़ें: 28 साल के बाद भुंतर पुल हुआ डबल लेन, जुलाई माह में होगा शुरू

