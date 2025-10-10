ETV Bharat / state

चाईबासा में तीन शिक्षकों पर गिरी गाज! 40 लाख की अवैध वसूली में बुरे फंसे टीचर्स

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शिक्षकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. उपायुक्त चंदन कुमार के आदेश पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

वहीं, शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है, जिसमें कुछ और नामों के सामने आने की संभावना है. निलंबित शिक्षकों में राकेश महतो (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), प्रदीप फेडरिक मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय, गोइलकेरा) और अलोक मुंडू (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा, बंदगांव) शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित है. आरोप है कि पांच शिक्षकों ने बकाया वेतन भुगतान कराने के नाम पर अन्य शिक्षकों से 35 से 40 लाख रुपये तक की राशि अवैध रूप से वसूली थी. यह रकम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के जरिए ली गई थी. इस मामले में शिक्षकों के एक समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में कहा गया कि वेतन दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन न तो वेतन मिला और न ही रकम वापस की गई. डीईओ की कार्रवाई के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने बताया कि जांच में प्रारंभिक तौर पर तीन शिक्षकों की संलिप्तता सामने आई हैं. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच जारी है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर हों.