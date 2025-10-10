ETV Bharat / state

चाईबासा में तीन शिक्षकों पर गिरी गाज! 40 लाख की अवैध वसूली में बुरे फंसे टीचर्स

चाईबासा में तीन शिक्षकों को निलंबित किया गया है. तीनों पर अवैध वसूली का आरोप है.

illegal-recovery-from-teacher-in-chaibasa-three-teachers-suspended
सांकेतिक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 10:00 AM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शिक्षकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. उपायुक्त चंदन कुमार के आदेश पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

वहीं, शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है, जिसमें कुछ और नामों के सामने आने की संभावना है. निलंबित शिक्षकों में राकेश महतो (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), प्रदीप फेडरिक मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय, गोइलकेरा) और अलोक मुंडू (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा, बंदगांव) शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित है. आरोप है कि पांच शिक्षकों ने बकाया वेतन भुगतान कराने के नाम पर अन्य शिक्षकों से 35 से 40 लाख रुपये तक की राशि अवैध रूप से वसूली थी. यह रकम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के जरिए ली गई थी. इस मामले में शिक्षकों के एक समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में कहा गया कि वेतन दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन न तो वेतन मिला और न ही रकम वापस की गई. डीईओ की कार्रवाई के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने बताया कि जांच में प्रारंभिक तौर पर तीन शिक्षकों की संलिप्तता सामने आई हैं. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच जारी है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर हों.

शिक्षक ने कहां ट्रांसफर की वसूली राशि

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुई रकम की जांच में खुलासा हुआ है कि शिक्षक अलोक आनंद मुंडू ने वसूली की गई राशि अपनी पत्नी अमिता आइंद के बैंक खाते में जमा की थी. विभाग ने अब उनसे और उनकी पत्नी से तीन महीने के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं. वहीं प्रदीप फेडरिक मिंज से भी उनके सभी बैंक खातों का विवरण तलब किया गया है. विभाग ने दोनों शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि जांच में दोष सिद्ध हुआ तो सेवा समाप्ति सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

CHAIBASAचाईबासा में शिक्षक निलंबितअवैध वसूली मामले में शिक्षक निलंबितILLEGAL RECOVERY FROM TEACHERTEACHER SUSPEND IN CHAIBASA

